A 23. Bayern-Real meccs következik

Két nagy rangadó lesz a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében. Az egyik ilyen a Bayern München és a Real Madrid csatája. A két csapat a 23. egymás elleni találkozójára készül, az eddigiekből 11-et a Bayern, kilencet a Real Madrid nyert.

Az első meccset az 1975/1976-os BEK-elődöntőben vívták egymással, akkor a madridi 1-1 után a Bayern 2-0-ra nyert és döntőzött. Legutóbb pedig három éve, szintén az elődöntőben jöttek össze, akkor viszont a Real 1-0-val és 4-0-val jutott a döntőbe. Negyeddöntőt kétszer vívtak egymással, 1987/1988-ban és 2001/2002-ben is a Real Madrid lépett az elődöntőbe

Emilio Butragueno, a Real sportigazgatója is azt mondta, hogy a legnehezebb ellenfelet kapták: "De biztos vagyok benne, hogy most ők is ugyanazt gondolják rólunk. Mind a két csapat jól ismeri egymást, ráadásul Carlo Ancelotti nemcsak tapasztalt, de minket is jól ismer. Talán az jelent előnyt, hogy a visszavágó Madridban lesz. Tudjuk, hogy egy jó 20 perc Németországban akár halálos is lehet számunkra. Nagy meccset fogunk játszani.

Carlo Ancelotti, aki nem is olyan régen még a Real edzője volt, annyit tett hozzá, hogy a Real Madrid elleni meccs különleges lesz számomra, izgalmas ellenük játszani. Szeretnénk Bajnokok Ligáját nyerni, azt hiszem meg van hozzá a képességünk, hogy továbbjussunk.

Nagyon jól ismerem őket

A Juventus és a Barcelona eddig kilencszer játszott egymással, a Bajnokok Ligájában négy negyeddöntő után a 2015-ös döntőben, amelyet a Barca 3-1-re nyert meg. Az összesített mérlegük 2 győzelem, 2 döntetlen és egy vereség a Barcelona szempontjából.

Lothar Matthäus, a korábbi Bayern futballista: "Véleményem szerint a négy legjobb csapat játszik egymással, a Bayern-Real és a Juve-Barca is igazi futballünnep lesz, várom azt a csodálatos játékot, amelyet ezek a csapatok tudnak. Igaza van Ancelottinak, amikor azt mondja, a csapatoknak nincs már egymás előtt titkuk, mindent tudnak egymásról. Most úgy érzem a Bayern egy kicsit jobban össze van rakva, mint a Real."

Hans-Joachim Watzke, a Dortmund elnöke:

"El akartuk kerülni a Bayernt, és azt hiszem, hogy ebből a szempontból ez egy jó sorsolás. Viszont láttam a Monaco meccsét a Manchester City ellen és tisztában vagyok azzal, hogy nem véletlen az a +58-as gólkülönbségük a Ligue 1-ben. Nehéz meccs lesz és gyakorlatilag mindegy, hol rendezik az elsőt, ez két meccsen fog eldőlni.

A sorsolás