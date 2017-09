Harmadik meccsén is kikapott a magyar női röplabda-válogatott az Európa-bajnokságon

Az MTI beszámolója szerint a magyar női röplabda-válogatott harmadik meccsén is vereséget szenvedett az Azerbajdzsánban és Grúziában zajló Európa-bajnokságon. Alberto Salomoni együttese az azeriektől és a lengyelektől elszenvedett vereséget követően vasárnap Bakuban lépett pályára a német válogatottal szemben, és maradt alul négy játszmában, 3-1 arányban.

A magyar együttes így három vereséggel a 15. helyen zárta a kontinensviadalt, a három meccsén összesen két szetttet nyerve. Válogatottunk azonban két év múlva így is mindenképpen tagja lesz az Eb mezőnyének, mivel Magyarország Törökországgal, Lengyelországgal és Csehországgal együtt társházigazdája lesz a 2019-ben rendezett kontinensviadalnak.

Ami a németek elleni mérkőzést illeti, a forgatókönyv igen hasonló volt a válogattt első két meccséhez. Ezúttal is jól kezdtünk, 8-5 arányban vezettünk is az első szettben, de Denise Hanke parádés szerváival visszajöttek a németek, akiket Pogány Anna személyében egy magyar játékos is erősített (9-9). Ezt követően ellenfelünk háromponttal elhúzott, ám a magyar csapat innen még visszakapaszkodott, hogy aztán a végjátékban több nyitásfogadást rontva végül mégis odaadja a szettet ellenfelének,

A második játszma hasonló forgatókönyvvel kezdődött: magabiztos magyar vezetés (8-4) után német egyenlítés (9-9). Viszont ezúttal sorozatban négy magyar pont jött, majd egy remek sánc után tovább nőtt a különbség, végül simán, hat pont előnnyel nyerte ezt a szettet a magyar csapat.

A haramdik szett német pontokkal indult, ám a magyarok sorozatban hat labdamenetet nyertek és átvették a vezetést (7-4). Sokáig tartottuk a két-három pontos előnyt, de a németek a játszma közepén egyenlítettek (13-13), majd fej fej mellett haladtak a csapatok, ám a végjáték döntő pillanataiban a németek koncentráltak jobban és újra szettelőnybe kerültek.

A negyedik játszmában, a mérkőzés során először a németek vezettek az első technikai időnél (8-5), majd a különbség fokozatosan nőtt. A sok sérüléssel küzdő, kevés cserével játszó magyar válogatott érezhetően már nagyon elfáradt, és hiba küzdöttek nagyon a játékosok, ez végül csak a szett hét pontos elvesztéséhez volt elég.

Eredmény:

A csoport (Baku):

Németország-Magyarország 3-1 (21, -19, 21, 18)

Korábban játszották:

Azerbajdzsán-Lengyelország 3-0 (14, 21, 23)

A csoport további programja (hétfő):

Azerbajdzsán-Németország 16.00

A csoport állása:

1. (már továbbjutott) Azerbajdzsán 6 pont/2 mérkőzés, 2. (már továbbjutott) Lengyelország 5/3, 3. (már továbbjutott) Németország 4/2, 4. Magyarország 0/3

A csoportelső a nyolc közé jut, míg a második és harmadik a negyeddöntőbe jutásért lép pályára.