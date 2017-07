Megvan a pesti vizesvébé első világcsúcsa

Vasárnap este, a magyar férfi úszóváltó fantasztikus bronza után összejött a budapesti világbajnokság első világcsúcsa: a svéd Sarah Sjöström a női 100 méteres gyorsúszás rekordját javította meg a 4x100-as gyorsváltó első tagjaként a szám döntőjében.

Sjöström az első nő, aki 52 másodperc alá ment ebben a számban, ideje 51.71,

Cate Campbell tavalyi, 52.06-os csúcsát úszta le.

A svédek ekkor még vezették a váltóversenyt, később visszaestek, csak ötödikek lettek, az amerikaiak győztek.

A 23 éves Sjöström rekodját akkor lehet igazán értékelni, ha tudjuk, hogy Campbell tavaly 1 századdal javította meg a német Britta Steffen 2009-ben, még a cáparuhás időszakban úszott 52.07-jét. Most 35 századdal dőlt meg a világrekord.

Sjöström azt mondta, nem volt egy okos világcsúcs:

Az volt a terv, hogy világrekordot ússzak az első napon, mert tudom, hogy ilyenkor még sokkal frissebb vagyok, mint a hét hátralévő részében. A váltó első embereként ráadásul könnyebb is rekordot elérni. Nem volt egy okos úszás, mert az első 50-en nagyon kihajtottam magam, a második ötvenen így reméltem a legjobbakat. Egyéniben sokkal óvatosabbnak kell lennem

- idézte az MTI.

Sjöström hétfő este 100 méter pillangóban úszik döntőt - az első idővel jutott be, olimpiai címvédő és világcsúcstartó is -, emellett az 50 pillangó, az 50 gyors és természetesen a 100 méter gyors favoritja is ezen a vizesvébén.