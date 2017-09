Olimpiai bajnokságot bukott a maratonista, mert besegítették a célba

A maratonfutás egyik szabálya az, hogy nem vehetnek igénybe az atléták külső segítséget. Ha mégis megteszik, kizárhatják őket. A varsói maratonon a női versenyben vezető Recho Kosgei is ezért nem kapott azonnal orvosi ellátást, amikor összeesett. A szervezők egy darabig bíztak abban, hogy összeszedi magát, célba ér és felveheti a pénzdíját. Nem így lett. Az, hogy milyen károkat tud okozni a segítség, arra az 1908-as olimpia a legklasszikusabb példa.

Az 1908 londoni olimpia a maratonfutásban amúgy is fontos vonatkozási pont, itt volt először 42 195 méteres a táv, ami később standarddá is vált, de a verseny befutója is örökre emlékezetes marad.

A stadionba az olaszok legjobb futója, Dorando Pietri fordult be először, néhány száz méter választotta csak el attól, hogy olimpiai bajnok legyen. Pietri azonban teljesen elkészült az erejével, alig állt a lábán, a stadionban is rossz irányba fordult először. A versenybírók fordították meg a támolygó, összecsuklani készülő atlétát.

A teljesen kiszáradt, dezorientálttá vált Pietri reménytelen küzdelembe kezdett, újra és újra összeesett, de tucatnyi versenybíró vette körül mindig, akik felsegítették, végül szinte berugdosták a célba, 80 ezer tomboló néző legnagyobb örömére. Az olasz küzdelme heroikus volt, de nem sokáig hihette magát olimpiai bajnoknak.

Az amerikai csapat óvott a külső segítség igénybe vétele miatt, így Pietrit kizárták, a második helyen célba érő Johnny Hayes lett a bajnok. Az már más kérdés, hogy Pietri nevére emlékszik jobban mindenki azóta is. Az olasz az akkori idők celebje lett, az angol királynő, Alexandra a páholyába kérette, és egy ezüstserleggel ajándékozta meg. A Sherlock Holmes írója, Conan Doyle – sokáig őt vélték az egyik segédkező versenybírónak is – a Daily Mailben lelkendezett Pietri teljesítménye miatt, majd az újság az ő javaslatára indított pénzgyűjtést az olasznak, hogy az otthon beindíthassa pékségét. Össze is jött neki 300 font. A futóról dalt is szereztek, majd Amerikába hívták versenyturnéra, profinak állt, és három év versenyzéssel halálra kereste magát. Többet profitált drámájából, mintha győzött volna.