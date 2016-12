Azt hitte, pont szilveszter este marad csúcsmeccs nélkül?

Ebben a szezonban is szilveszter éjszakáján rendezik az egyetemi amerikaifutball második és harmadik legfontosabb meccsét, vagyis a két elődöntőt.

A furának tűnő időpont, azért van, mert a bajnokságban három éve vezették be az elődöntős rájátszás rendszerét. Az első évben január elsején rendezték meg a meccseket nagy sikerrel, tavaly viszont szilveszterre estek az elődöntők, és annyira nem jött be a húzás, mert a nézettség erősen visszaesett. Ettől függetlenül idén is bevállalták a szilveszteri rendezést, bár egy órával előrébb hozták a két derbit.

A rájátszásba egy bizottság választotta be a résztvevő négy csapatot különböző szempontok alapján. Figyelembe vették a csapatok mérlegét, hogy mennyire erős ellenfelekkel játszottak, és mennyire meggyőzően nyerték a mérkőzéseiket. Így jött ki, hogy az első kiemelt Alabama Crimson Tide a negyedik Washington Huskies ellen játszik, a második Clemson Tigers pedig az Ohio State Buckeyesszal meccsel a január 9-ei döntőért.

De felvezetésnek is lesz egy jó bowlmeccs: délután öttől a Heisman-győztes Lamar Jackson által vezetett Louisville az izmos védelmű LSU Tigersszel játszik egy nagyot.

December 31., 21 óra, Peach Bowl, Alabama Crimson Tide-Washington Huskies



A két párharc közül ez ígérkezik a kevésbé izgalmasnak. A Nick Saban edző irányításával az utóbbi öt évben három bajnoki címet nyerő Alabama Crimson Tide tizennégy pontos favoritként megy neki az elődöntőnek a hosszú idő után a legjobbak közé visszatérő Washington Huskies ellen.





Az Alabama erőfeszítés nélkül jutott a rájátszásba. Úgy ment át az SEC-konferencián az idén, mint kés a vajon: az összes meccsüket megnyerték, egyedül az Ole Miss ellen voltak gondban az alapszakasz-elején két negyed erejéig, de aztán őket is simán bedarálták. Nem valószínű, hogy elkényelmesedtek a nagyarányú győzelmek miatt, de az egészen biztosan nem tett jót nekik, hogy a SEC ennyire gyengélkedett az idén, és egy igazán jó irányítóval sem találkoztak az alapszakaszban. Na majd most.

Annyiban hasonló a két csapat útja, hogy a Washington Huskiestól már a szezon előtt nagy dolgokat várt mindenki. Bár nem sikerült veretlenül lehozniuk az alapszakaszt, mert kikaptak a USC-től, de ettől függetlenül sikerült megfelelni az elvárásoknak, tizenhat év tán nyerték meg ismét a főcsoportjukat. Viszont csak a negyedik helyen kerültek be a rájátszásba, ezért nagy szerencsétlenségükre a legerősebb ellenfelet, az Alabama Crimson Tide-ot kapták.

Hogyan nyerhet az Alabama? Jó eséllyel ez Nick Saban edző valaha volt legerősebb védelme, erről ő maga is beszélt az alapszakaszban. A számok alapján egyértelmű a helyzet: az Alabama védelme a legjobb az országban, futás elleni védekezésükben az az igazán elképesztő, hogy tizenhárom meccsen mindössze 824 futott yardot engedtek az ellenfeleknek. A védőfalukban félelmetes fizikumú játékosok vannak az idén is, ami miatt aggódhat majd a Huskies, pláne, hogy az egyetlen komoly védelem, amivel szembe kerültek az idén, a USC-é volt, ki is kaptak. Ráadásul ez az Alabama-védelem még ponterős is, az alapszakaszban tíz touchdownt is vittek megszerzett labdákból. Az Alabamának most is a védelme nyerheti a meccset, de az alapvetően futójátékra építő támadójátékuk is komoly csapásokat vehet be a jól futó Jalen Hurts irányítóval, akinek viszont van egy gyenge pontja, hogy sok yardveszteséget eredményező játék száradt a lelkén.

Hogyan nyerhet a Washington? A Washington támadójátékának az első perctől kezdve élesnek kell lennie, ahogy az általában jellemezte őket az alapszakaszban is. Az Alabama ellen nem férnek bele a hibák, és ha az elején sikerülne valahogy kéttouchdownnyi előnyt kiépíteni, akkor reménykedhetnek. Akár trükkös játékokkal és egy labdától gyorsan szabaduló Jake Browning irányítóval. Érdemes lesz megpróbálkozni a mélységi passzokkal first vagy second downoknál, az Arkansas és az Ole Miss is ezzel tudta megsebezni a Bamát az alapszakaszban. A Washington javára szól, hogy nagyon szépen balanszban van a csapat, vagyis a védelmük és a támadójátékuk is ott van az élmezőnyben, nagy futásokat se engedtek az idén. Kár, hogy az Alabama az ellenfél.

Tipp: az Alabama szépenn lassan bedarálja a Washingtont is, ahogy a többiekkel csinálta idén, és végül összejön a kéttouchdownyi különbség.

Január 1., 1 óra, Fiesta Bowl, Ohio State Buckeyes-Clemson Tigers

Több szempontból is ez az ág lesz az érdekesebb az elődöntőkben, már csak azért is, mert várhatóan ez lesz a szorosabb. Az egyik fél az a Clemson, amely tavaly döntős volt, és idén is viszonylag simán jutott el a rájátszásig, ami önmagában komoly teljesítmény minden FBS-csapatnak, aminek nem Alabama a neve. A másik fél pedig az Ohio State lesz, ami még a főcsoportdöntőjébe sem jutott be, mégis egyedüli Big Ten-csapatként bekerült a top 4-be.

Az utóbbi évek egyetemi bajnokai 2011: Alabama Crimson Tide 2012: Alabama Crimson Tide 2013: Florida State Seminoles 2014: Ohio State Buckeyes 2015: Alabama Crimson Tide

Viszonylag volt csak sima a Clemson útja, mert a Pittsburgh ellen váratlanul kikaptak, a North Carolina State ellen majdnem elbuktak, előbbi viszont pont arra volt jó, hogy kicsit felrázza őket. Jutott azért három nagy, mondhatni minőségi kiütés is (South Carolina, Boston College, Syracuse) a szezonra, de a fő gond, Deshaun Watson elég sok eladott labdája azért megmaradt: az irányító 15 interceptiont dobott és volt egy elvesztett fumble-je is.

A Buckeyes playoffba jutása meg egyenesen csoda, ahogy a 2014-es menetelésük is az volt. Az akkori és a mostani csapatot is összeköti, hogy egy évvel a koruk előtt jártak, hiszen nem titkoltan a 2015-ös idényre akarta összerakni az Ohio State-et Urban Meyer, idén meg papíron azt kellene nyögniük, hogy 22 kezdőből 16 elment tavalyról. Volt is azért, amikor ezt nyögték: a Penn State elleni vereség mellett a Wisconsint, a Northwesternt, a Michigan State-et és a Michigant is csak iszonyú kínok után tudták megverni, de ennek ellenére bőven látszik az erő a csapatban.

Hogyan nyerhet a Clemson? Nem túl bonyolult a képlet, ki kell használniuk a remek elkapóikat mély bombákkal, a védőfalnak pedig a megszokott formát kell csak hoznia, és máris elég nagy zavart tud kelteni a Buckeyes támadófalában. Persze Watson sem adhatja el túl sokat a labdát, főleg a labdaszerzésekből extra veszélyes OSU-védelem ellen.

Hogyan nyerhet az Ohio State? Szinte tökéletes futójátékra lesz szükségük, hogy ne üssön nagyon vissza, hogy egyáltalán nincsenek mélységi elkapóik. JT Barrett, Mike Weber és Curtis Samuel vezetésével 250 yard fölötti átlagot futottak idén meccsenként, ami elég lehet. A védelemre is komolyan támaszkodhatnak azért, Malik Hookernek idén három picksixe van, Gareon Conley és Marshon Lattimore pedig a 2. és 4. legkisebb QB-mutatót engedte az ellenfeleknek, van tehát muníció Watson ellen.

Tipp: Egy nagyon szoros, bőven 60 pont fölött hozó meccsen kiszenvedi az Ohio State, legalább két interceptionnek köszönhetően.