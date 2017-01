Senki sem tudta, hogy így is lehet TD-t szerezni, óriási égés lett a vége

A Buffalo Bills játékosai tanulhattak egy új szabályt meccs közben az NFL utolsó alapszakaszi fordulójában, igaz, ennek komoly ára volt: egyrészt touchdownt vitt ellenük a New York Jets (hivatalosan 0 másodperc alatt 10 pontot szerezve), másrészt meg az egész ország rajtuk röhög most. Irányítócsúcsok is dőltek a szezonban, de egy billses történelmi negatív rekordot is elért.

A Billsnek a kirúgásokra vonatkozó egyik szabálykitételről sikerült teljesen megfeledkeznie, ami egy touchdownjukba került. A Jets egy mezőnygól után végezte el a kirúgást, már itt némi zavar volt a Bills-játékosoknál, hiszen láthatóan senki nem maradt hátul elvégezni a visszahordást, de még nem is ez volt az igazi baj. Ekkor még ugyanis megfoghatták volna a labdát a célterületükön belül, majd egy letérdeléssel biztosíthatták volna, hogy a 25 yardról kezdjék a támadást.

Ehelyett viszont csak álltak, és nézték, ahogy bepattog a labda a célterületre. Nyilvánvalóan azt várták, hogy így is touchback következik, csakhogy a szabály kimondja, hogy

ha a kirúgás után a labda érintetlenül jut el a célterületig, ahol a rúgócsapat egyik játékosa megszerzi azt, touchdownt szerez vele.

Ez a rész nem volt meg Mike Gillisleenek, aki csak nézte, ahogy a jetses Doug Middleton némi hezitálás után összeszedi a labdát.

Hullanak az edzők A szezon közben kirúgott három vezetőedző (Jeff Fisher - Rams, Gus Bradley - Jaguars, Rex Ryan - Bills) után az alapszakasz végén újabb háromnak kellett azonnal mennie. Chip Kellyt egy év után rúgták ki a 49erstől, a Chargers négy év után vált meg Mike McCoytól, míg Gary Kubiak egészségügyi problémái miatt mondott le a Denver Broncosnál. Ő vissza is vonul.

Mivel a kirúgás után csak akkor indítják az órát hivatalosan, amikor a visszahordó csapatból valaki hozzáér – és ebben az esetben senki nem érintette a Billsből –, papíron a Jets 0 másodperc alatt szerzett 10 pontot a kirúgást megelőző mezőnygóllal együtt.

Az ehhez hasonló eset nem túl gyakori, 1984-ben a Los Angeles Rams és a New York Giants meccsén biztosan volt egy ilyen touchdown.

A kollektíven égő Bills mellett az egyik futójátékosuk, Reggie Bush sem büszkélkedhetett: -3 futott yarddal zárta a szezont, ezzel az NFL történetének első játékosa lett, aki legalább 10 futókísérlet után negatívban maradt a szezon végére.

Irányítórekorddal zárta a szezont a patriotsos Tom Brady és a szezon előtti utolsó pillanatban a Vikingshoz kerülő Sam Bradford is. Előbbi 28 touchdownt és 2 interceptiont dobott, ami a liga történetének legjobb aránya, az eddigi rekord Nick Folesé volt 27-2-vel. Bradford pedig pontossági csúcsot döntött, az idei passzai 71,6 százalékkal értek célba – az eddigi rekord Drew Breesé volt 71,2 százalékkal.

Jutott trükk is az utolsó fordulóra: a Chicago Bears használta ki, hogy az egyik elkapójuk, Cameron Meredith irányítót játszott még egyetemistaként, és vele passzoltattak egy touchdownt a teljesen üresen hagyott irányítónak, Matt Barkleynak.

Eldőlt az is, hogy a Cleveland Browns kezdi majd a tavaszi draftot, bár egy ideig veszélyben volt az 1/1-es választásuk, hiszen csak hosszabbításban kaptak ki a legjobbjait a rájátszásra pihentető Pittsburgh Steelerstől.

Az alapszakasz végével kialakultak a rájátszás párosításai is, az utolsó fordulóban még a Green Bay Packers és a Detroit Lions volt nagy harcban, hogy melyikük jut be a legjobb hat közé a főcsoportjukban, végül a Packers nyert, és ment a playoffba.

A rájátszás programja

AFC

Pittsburgh Steelers-Miami Dolphins

Houston Texans-Oakland Raiders

(kiemeltként a 2. fordulóban csatlakozik: New England Patriots, Kansas City Chiefs)

NFC

Green Bay Packers-New York Giants

Seattle Seahawks-Detroit Lions

(kiemeltként a 2. fordulóban csatlakozik: Dallas Cowboys, Atlanta Falcons)

Eredmények

Miami Dolphins-New England Patriots 14-35

Cincinnati Bengals-Baltimore Ravens 27-10

Tennessee Titans-Houston Texans 24-17

Indianapolis Colts-Jacksonville Jaguars 24-20

New York Jets-Buffalo Bills 30-10

Pittsburgh Steelers-Cleveland Browns 27-24 - hosszabbítás után

Philadelphia Eagles-Dallas Cowboys 27-13

Minnesota Vikings-Chicago Bears 38-10

Tampa Bay Buccaneers-Carolina Panthers 17-16

Denver Broncos-Oakland Raiders 24-6

San Diego Chargers-Kansas City Chiefs 27-37

San Francisco 49ers-Seattle Seahawks 23-25

Atlanta Falcons-New Orleans Saints 38-32

Los Angeles Rams-Arizona Cardinals 6-44

Washington Redskins-New York Giants 10-19

Detroit Lions-Green Bay Packers 24-31