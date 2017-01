Ha a rájátszásban teszed le a névjegyed, egykezes nindzsaelkapással tedd

Két meccsel elkezdődött szombaton az NFL rájátszása: az AFC-ben a csereirányítókkal felálló Oakland Raiders és a Houston Texans találkozott, az NFC-ben pedig az egyik esélyes Seattle Seahawks fogadta a Detroit Lionst. A Raidersnél elmaradt a csoda a harmadik számú irányító Connor Cookkal, a Seahawks komoly erődemonstrációt tartott.

Persze csoda lett volna, ha Cook maradandót alkot, miután az NFL történetének első irányítójaként a rájátszásban lép pályára először kezdőjátékosként. Ez nem is sikerült, rettenetesen rosszul passzolt az újonc, volt három eladott labdája, és csak valamivel 30 százalék fölött értek célba a labdái (45-ből 18 volt jó), ami elképesztően gyenge mutató. A Raiders futójátéka sem működött, de ennek ellenére – főleg a védelmüknek köszönhetően – elkerülték a kiütést, a Texans csak 27-14-re nyert.

A másik ágon sokkal simább lett a szombati meccs, a Seattle Seahawks támadói és védői is végig nagyon jól játszottak, így 26-6-ra nyertek. Vereségével a Lions NFL-rekordot döntött, sorban kilenc meccset vesztettek a rájátszásban, ahol utoljára 1991-ben nyertek meccset. A Seahawks-futójátékos Thomas Rawls 161 futott yardjával csapatrekordot döntött, az eddigi csúcs a rájátszásban 157 yard volt náluk, amit még Marshawn Lynch állított be.

De nem Rawls volt az igazi hős a Seahawksban, hanem a szinte semmiből előtörő elkapó, Paul Richardson, aki két nagy egykezes elkapást is csinált. Az elsőt a második negyedben, negyedik és gól helyzetnél mutatta be egy touchdownért: a levegőben teljesen kicsavarodva, a Lions védőjátékosát megmászva húzta be a labdát a meccs első pontjaiért.

Más kérdés viszont, hogy azzal a kezével, amivel nem a labdáért nyúlt, a védő Tavon Wilson sisakrácsát markolta, tehát szabálytalankodott, így a TD sem lett volna érvényes.

A negyedik negyedben, már szabályosan, csinált még egy remek egykezest, összességében három elkapással és 48 yarddal zárt a touchdownja mellett.

A Lions hat pontja két mezőnygólból született, Matt Prater kétszer is 50 yardnál messzebbről volt eredményes, amivel rájátszás-rekordot döntött.

A harmadik kiemeltként továbbjutó Seahawks már tudja, hogy kire kell készülnie, ők biztosan az Atlanta Falcons ellen játszanak a főcsoport-elődöntőben, vagyis a Packers és a Giants meccs győztese Dallasba mehet majd. Az AFC-ben a vasárnapi Steelers-Dolphins meccsen múlik a folytatás, ha a Steelers nyer, ők mehetnek a Chiefshez, a Texans pedig a New Englandhez, ha a Miami nyerne, akkor ők utaznak New Englandbe és a Texans a Chiefshez.

Eredmények

Houston Texans-Oakland Raiders 27-14

Seattle Seahawks-Detroit Lions 26-6