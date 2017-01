Egy éven belül a második NFL-csapat költözik Los Angelesbe

A Rams 2016-os Los Angelesbe költözésekor egyéves haladékot kapott a San Diego Chargers, hogy eldöntse, odaköltöznek-e Rams mellé Los Angelesbe, vagy más megoldást keresnek a stadionprobléma miatt kialakult helyzetre. Ez a határidő hivatalosan január 15-én járt volna le, de az NFL két nappal meghosszabbította – mint kiderült, feleslegesen, a Chargers ugyanis már 12-én bejelentette, hogy ott hagyják San Diegót, és a nyáron Los Angelesbe költöznek.

Ezzel az 1982-94-es időszakhoz hasonlóan újra két NFL-csapata lesz a városnak: akkor a Rams mellett a jelenleg (még) Oaklandben játszó Raiders képviselte a várost.

Bár a Chargerst mindenki San Diegóhoz köti, hiszen itt játszanak 1961 óta, nem árt tudni, hogy a gyökereik Los Angelesig nyúlnak – itt alapították a csapatot, és a legelső, 1960-as szezonjukat még itt is játszották, csak aztán költöztek kicsit délebbre.

A Chargers lépése szerdán, az NFL pénzügyekért és stadionokért felelős bizottságának New York-i gyűlésén dőlt el, az erre érkező tulajdonosok (ők alkotják a bizottságot) ugyanis döntő többségben a költözés mellé álltak. Még úgy is, hogy az NFL legfelső vezetése a tavaly megadott költözési opció ellenére sem igazán támogatja azt, a liga a legvégsőkig azért harcolt, hogy a Chargers és San Diego találjon valami megoldást egy új stadion építésére, de a város nem adott elég közpénzt, a Chargers-tulaj Dean Spanos pedig nem akart ennyire mélyen a saját zsebébe nyúlni. A maradás novemberben bukott el végleg, amikor az elnökválasztással egy időben leszavazták a város lakói a szállodákra vonatkozó adók megemelését – ebből finanszírozták volna az új stadion jelentős részét.

A Rams és a Chargers közös stadionja 2019-re készül majd el

Los Angeles sem a kánaán

A Chargers ugyan saját döntéséből megy Los Angelesbe, de ott csak albérlő lesz majd, hiszen a Rams 2019-re elkészülő stadionját és edzőkomplexumát használják majd ők is. Addig a következő két szezonban a 30 ezres StubHub Centert, a Los Angeles Galaxy focicsapatának stadionját használják majd. Legalábbis a nyár második felétől, a szerződésük San Diegóban ugyanis július 1-ig szól, az edzőtábort tehát még ott kezdik majd meg az új edzőjükkel.

A 30 ezres ideiglenes stadion megtöltésével valószínűleg nem lesz gondjuk, bár San Diegót úgy hagyják el, hogy a legutóbbi szezonban csak a jegyek 80 százalékát tudták eladni otthon. A rossz állapotba kerülő, 1967-ben átadott stadionjuk mellett is ez volt az egyik fő gond: a szurkolók kezdtek elfordulni tőlük, a szintén kaliforniai Raiders elleni hazai meccsükön például óriási fölényben voltak a vendégszurkolók, megnehezítve a hazai Chargers dolgát.

De pusztán az LA-be költözéstől ez nem fog megváltozni, erről sokat tanulhatnak a Ramstől, ami részben a gyenge 2016-os szezonjának is köszönhetően egyáltalán nem mozgatta meg a helyieket: a 90 százalékos kihasználtsággal hátulról ötödikek voltak a ligában, de ami még rosszabb, az az, hogy a tévén kevesebben nézték az NFL-t, mint akkor, amikor nem volt csapat a városban, vagyis elmaradt a nagy NFL-láz Los Angelesben.

Korábban az is felmerült, hogy ha Los Angelesbe költözik a Chargers, akkor nem simán csak felveszik a város nevét, hanem új nevet is találnak ki a Chargers helyett, de a lehetséges opciók egyelőre még ötletszintjén sem szivárogtak ki, úgyhogy lehet, hogy ebből nem is lesz semmi. Új logót viszont azonnal kaptak, ami így fest ezentúl:

Hamarosan mehet a harmadik csapat is

Na persze nem Los Angelesbe, azt minden erejével megvétózná az NFL. Az, hogy a Raiders elhagyhatja-e Oaklandet Las Vegasért, majd márciusban, a tulajdonosok következő rendes gyűlésén dőlhet el.

A Raiders stadionja még a Chargersénél is rosszabb állapotban van, ráadásul duplán elavult, hiszen a San Diegó-i Qualcomm Arenával együtt még úgy épült, hogy egyszerre legyen alkalmas amerikaifoci és baseball számára is. Egy éve a Raiders is bepróbálkozott a Los Angelesbe költözéssel, de őket leszavazták a Rams-Chargers közös projekt kárára.

Ekkor jött a képbe Las Vegas lehetséges új otthonként. A város gyorsan el is különített 750 millió dollárt egy új stadionra, ami jól mutatja, hogy a dolog nem sima blöff. Válaszul Okland előállt egy 1,3 milliárd dolláros stadiontervvel, amiből 350 milliót a város állna, de erre már nem is a csapat, hanem maga az NFL mondta, hogy nem látják kivitelezhetőnek, hiába szeretnék a Raiderst is ott tartani, ahol most vannak.