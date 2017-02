Hogy kapcsolódik egy magyar művész a Super Bowlhoz?

Van magyar szála is az Atlanta Falcons Super Bowl-szereplésének, méghozzá az NFL-csapat új stadionja miatt, amihez egy magyar művész, Szőke Gábor Miklós készíti el a világ legnagyobb madárszobrát.

A Falcons a Super Bowl előtt, a Green Bay Packers ellen megnyert főcsoportdöntőben játszotta utolsó hazai mérkőzését a Georgia Dome-ban, már épül mellette a másfél milliárd dolláros Mercedes-Benz Stadium. Ide fognak átköltözni az új szezonra.

A monumentális stadion előtt állítják majd fel Szőke szobrát, akit a Falcons által felkért Savannah College of Art keresett meg 2015-ben, majd nem sokkal később meg is látogatták Budapesten. A korábbi munkáinál is szabad kezet kapott a megrendelőktől, a Falcons sem akart beleszólni a tervezésbe.

Így néz majd ki a szobor

„A szobor magassága meghaladja a 12,5 métert, szárnyfesztávolsága a 20 métert. Miután megkaptuk a látványterveket, a stadionról készült video- és képanyagot, elkezdtem a koncepción gondolkodni, sok vázlatot készítettem. Inspirált a stadion futurisztikusan kinyíló üveg-fém tetőszerkezetének plasztikája, és éles szögben elvágott háromszög és trapéz formájú lapokkal kezdtem el kísérletezni, ebből állt össze a sólyom, ami egy amerikaifoci-labdát visz karmai között. " - mesélte tavaly a 120 yardnak.

A munkálatok nagy részét Magyarországon végezték, majd hamarosan átszállítják a szobrot Amerikába, és a Falcons új stadionja előtt állítják össze a csapatával.

A New England Patriots-Atlanta Falcons Super Bowl hétfő hajnalban 0.30-kor kezdődik, a 120 yard élőben közvetíti majd az Indexen.