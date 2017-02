Két emelkedő, aminek hálás lehet a Super Bowl-győztes

Van két domb a New England Patriots stadionja mellett edzőközpont végében, amit az összes játékos gyűlöl. Az egyik harminc méter magas, és nagyon meredek, a másik kétszer ekkora és fokozatosan emelkedik. Mindkét emelkedőre ötyardonként egy-egy vonalat húztak, hogy a játékosok tudják, hogy hol járnak éppen, miközben kicsinálják őket.

Az, hogy sportolók emelkedőre rohangálnak, nem egyedi dolog az NFL-ben sem, valószínűleg a legtöbb helyen a szezon előtti felkészítés alapvető része, hogy kondiba hozzák a játékosokat.

A friss Super Bowl-győztes Patriotsnál viszont nemcsak a nyáron sanyargatták ezzel a keretet, hanem egészen a Super Bowl előtti hétig minden egyes tréning végén, és ez a is sokat segíthetett, hogy a meccs legvégén is jól bírják a tempót annak ellenére, hogy 99 játékot futtattak a döntőben a Falcons 49-ével szemben. A 99 játék egyébként Super Bowl-rekord, de még akkor is, ha levonjuk a hosszabbításban futtatott 8-at. És itt jönnek be a képbe az emelkedők.

„Ott van az a két rohadt domb Foxborough-ban, amikre egészen addig kell felrohannunk, amíg van még bennünk szusz, de szó szerint. Mindenki panaszkodik meg hisztériázik, mégis megcsináljuk” - mondta a Business Insidernek a döntőben lehetetlen elkapást összehozó Julian Edelman.

Képet nem találtunk a dombokról, csak a Google műholdképei alapján sejtjük, hogy hol lehetnek, a kép jobb alsó sarkában lévő rész kell nézni az egyenlő távolságban levő vonalakkal.

A Patriots előtt több csapatnál is megfordult Martellus Bennett osztotta meg az amerikai sajtóval, hogy még a múlt héten is felzavarták őket az emelkedőkre, mielőtt elutaztak a houstoni Super Bowlra. „Eszembe is jutott, hogy mégis ki küldi fel ilyen emelkedőkre a játékosait a szezon huszonharmadik hetében? Mindenki ki volt már teljesen, de teljes sebességgel rohantak fel az emberek, mert ennél a csapatnál mindenki dolgozik.”

Amikor a CSNEE.com egyik riportere tavaly nyáron felhozta a játékosoknak a Dombokat, mindenki röhögve csóválta a fejét, abban viszont egyetértettek, hogy keményebbé teszi őket a gyakorlat, és talán emiatt van egy kis előnyük az ellenfelekkel szemben.

A Patriotsnál dolgozó Nick Caserio mondta azt, hogy a játékosok rühellik az egészet, de nagyon hamar kondiba hozza őket a gyakorlat, és a meccsek utolsó negyedében majd rájönnek, hogy milyen sok haszna van.

„Van egy pár játékos, aki 4,3 másodperces idővel futja a 40 yardot, de az utolsó negyedben már nem tudják 4,3 másodperc alatt megcsinálni ezt. Itt jön be a kondicionálás, ami a futball legfontosabb része. Mindannyian profi sportolók vagyunk, de hányszor tudjuk ugyanolyan intenzitással megcsinálni ugyanazt a feladatot? Na, ezen segítenek a Dombok” - mondta a lapnak a korábbi Patriots-elkapó Brian Tyms.

A gyakorlatba amúgy az edzők is beszállnak, bár Bill Belichick főedző már egy ideje nem rohangál fel a hegyre, nehéz is lenne elképzelni róla, de a játékosok nagyon ügyelnek arra, hogy a stáb többi tagja nehogy lenyomja őket.