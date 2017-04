Az NBA-ben kötött ki a visszavonult NFL-sztárirányító

Fantasztikus búcsúajándékot kapott Dallasban a Cowboystól visszavonuló irányító, Tony Romo, aki egy napra a helyi NBA-csapat, a Mavericks tagja lett. A Mavs-tulajdonos Mark Cuban ráadásul azt is szerette volna elérni, hogy Romo minimális időre beállhasson a csapat utolsó idei hazai meccsére, de az NBA ezt azért már nem engedte.

Romo így is láthatóan borzasztóan élvezte az egészen, délelőtt már a csapattal edzett – nem is ment neki rosszul a dobálás –, a meccsen pedig a kispadon ülhetett Dirk Nowitzkiékkel. A korábbi NBA-játékos, a 2011-ben a Mavericksszel bajnok Caron Butler állítja, hogy fénykorában rengeteget játszott Romóval, és simán befért volna a profik közé az NBA-be, és ezt pár dobás erejéig meg is mutatta.

Thank you #mavs. I'm humbled by your gesture...At least I made one shot today. Tony Romo (@tony.romo) által megosztott bejegyzés, 2017. Ápr 11., 09:12 PDT

Az igazi persze az lett volna, ha egy speciális, egynapos szerződéssel be is állhatott volna a Denver Nuggets ellen elvesztet meccsre, de ezt végül nem engedélyezte az NBA, pedig a Mavs tulajdonosa, Mark Cuban még azt is felvetette, hogy ha a ligának annyira nem tetszik, büntessék meg őt, örömmel kifizet bármilyen összeget, ha ezen múlik a dolog.

Tony Romo múlt héten jelentette be, hogy 13 szezon után visszavonul a Dallas Cowboystól, és szakértőként, a CBS első számú közvetítőcsapatában folytatja.