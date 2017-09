Óriási üvöltözés lett az NFL-sztár bemutatkozásából

Adrian Peterson, az NFL elmúlt tíz évének egyik legjobb futójátékosa a nyáron elhagyta a Minnesota Vikingst, és a New Orleans Saintshez igazolt. Új csapatában pedig persze, hogy a régi ellen játszotta első alapszakaszmeccsét, ami nem sült el túl jól: a háromszoros futóbajnok csak hatszor kapott lehetőséget, még az újonc Alvin Kamara is többet futott nála, ráadásul azt is végig kellett néznie, ahogy a Vikingsben az újonc Dalvin Cook megdönti az ő újoncrekordját. Nem csoda, hogy elég nagy üvöltözéssel adott hangot nemtetszésének az oldalvonalon.

Peterson a második félidőre visszatérve szólalkozott össze a Saints-vezetőedző Sean Paytonnal – ekkor 16-6-os vesztésre álltak, Petersonnak négy futása volt 14 yardért. Később sem lett sokkal jobb, a Vikings-védelem tökéletesen hatástalanította a vendégeket, miközben a Minnesotában a pont Peterson helyére drafolt újonc, Dalvin Cook újonccsúcsot futott: 127 yarddal zárt. Peterson 2007-ben 103 yarddal mutatkozott be első meccsén. Cook nem futott TD-t, de Sam Bradford passzolt hármat is, ennek köszönhetően nyertek 29-19-re. A Saintsnek egy TD mellett négy mezőnygólja volt.

A másik hétfő esti (magyar idő szerint kedd hajnali) meccsen a Denver Broncos és a már Los Angeles Chargers (ugye nyáron San Diegóból költöztek át) találkozott. A két csoportrivális utolsó másodperces drámát hozott össze: a Chargers öt másodperccel a vége előtt az egyenlítésért rúgott mezőnygólt 44 yardról, de Shelby Harris blokkolta azt, így a Broncos nyert. A Denver-irányító Trevor Siemian két passzolt és egy futott TD-t hozott össze, ha nem is magabiztos, de fontos győzelemre vezetve csapatát.

NFL, 1. forduló, hétfői esti eredmények

New Orleans Saints-Minnesota Vikings 19-29

Los Angeles Chargers-Denver Broncos 21-24