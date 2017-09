Nézni is fáj, ahogy az NFL-es fejjel beleáll a földbe

A Denver Broncos-elkapó Bennie Fowler brutális esése után még megpróbált felkelni a Dallas Cowboys elleni alapszakasz-meccsen, de pár lépés után összeesett. De nemcsak ezért volt emlékezetes az NFL vasárnap éjszakai rangadója.

Fowler egy hosszú passzt próbált lehalászni a meccs második negyedében 7-7-es állásnál, és összejött ugyan a látványos elkapás, csak épp érkezett egy Cowboys-védő, aki a pályán kívülre takarította. A Broncos-játékos ráadásul nagyon szerencsétlenül fogott talajt: labda a kezében volt, így nem tudta tompítani az esést, fejjel beleállt a földbe.

A touchdown nem jött össze, Fowler pedig reflexből felpattant, hogy menjen vissza folytatni a meccset, de pár lépés után egyszerűen összerogyott, majd megismételte ugyanezt, a felvételek alapján nem nagyon érzékelte, hogy hol van.

Érkezett is az orvosi stáb, hogy felmérje Fowler állapotát, és rögtön döntöttek, hogy agyrázkódás miatt nem folytathatja a mérkőzést. Az ilyen jelentek már csak azért is nagyon aggasztók, mert nemrég jött ki egy kutatás, miszerint 111 egykori NFL-esből 110-nál mutatták ki a degeneratív CTE betegséget.

De voltak azért klassz jelenetek is a Denver Broncos által uralt mérkőzésen. Például a védő Aqib Talib csapata end zone-jában vadászta le Dak Prescott Cowboys-irányító passzát, és csinált egy 103 yardos visszahordást az utolsó negyedben. Menet közben lerázott magáról egy cowboysost, azután már csak Prescottot kellett eltakarítani az útból, ezt meg is tették neki a csapattársak.

A meccs addigra bőven eldőlt, és Prescottnak már ezelőtt is megvoltak a maga problémái: többször a földre vitték az ellenfél védői, és már volt egy interceptionje is. Összesen ötvenszer próbálkozott passzal, miközben a Cowboys futójátékát totálisan kikapcsolták: a futósztár Ezekiel Elliott mindössze nyolc yarddal zárt. A másik oldalon viszont nagyon élt CJ Anderson, ő 118 futott yarddal és egy touchdownnal hozta le 42-17-re megnyert meccsen.

Az első fordulóban vereséggel kezdő New England Patriots megszerezte első győzelmét a szezonban: Tom Brady vezetésével a New Orleans Saints védelmét kapták szét, ami idén is folytatta azt a jó szokását, hogy hajmeresztő dolgokat művel, itt például Rob Gronkowskit voltak képtelenek szerelni.

Sokan már temették Bradyt az elsőfordulós vereség után, de most bizonyított: 447 passzolt yarddal és 3 touchdownpasszal hozta la a mérkőzést.

A legutóbb Super Bowl-résztvevő Atlanta Falcons 31-7-re is vezetetett a Green Bay Packers ellen, aztán rákapcsolt a Packers a karrierje 300. touchdownpasszát kiosztó Aaron Rodgers irányítóval, de nem lett olyan drámai összeomlás a vége, mint a nagydöntőben: a Falcons 34-23-re nyert.

NFL, alapszakasz, 2. forduló:

Atlanta Falcons-Green Bay Packers 34-23

Oakland Raiders-New York Jets 45-20

Los Angeles Chargers-Miami Dolphis 17-19

Seattle Seahawks-San Francisco 49ers 12-9

Los Angeles Rams-Washington Redskins 20-27

Denver Broncos-Dallas Cowboys 42-17

Baltimore Ravens-Cleveland Browns 24-10

Carolina Panthers-Buffalo Bills 9-3

Indianapolis Colts-Arizona Cardinals 13-16 - hosszabbítás után

Jacksonville Jaguars-Tennessee Titans 16-37

Kansas City Chiefs-Philadelphia Eagles 27-20

New Orleans Saints-New England Patriots 20-36

Pittsburgh Steelers-Minnesota Vikings 26-9

Tampa Bay Buccaneers-Chicago Bears 29-7

Cincinnati Bengals-Houston Texans 9-13