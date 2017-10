Futótűzként terjed az NFL-ben a megállíthatatlan játék

Amikor a Kansas City Chiefs 42-27-re megverte a címvédő New England Patriotsot a szezonnyitón, az önmagában elég nagy szenzáció volt, főleg, hogy az újonc futójátékos Kareem Hunt első meccsén berobbant a ligába. Azóta viszont kiderült, hogy a meglepetésen túl még egy jelentősége volt annak a meccsnek, a Chiefs ugyanis divatot teremtett azzal a játékkal, amiből 78 yardos touchdownt szereztek.

Hogy mennyire kapós lett a Chiefs által villantott játék, arról picit később, előbb nézzük, hogy miről is van szó!

A Chiefs 27-21-es hátrányban, a negyedik negyed legelején szerzett 78 yardos touchdownt ebből a passzjátékból.

A dolog lényege, hogy kicsit zavart keltsenek a védelemben. A támadófal mögött keresztbe átmozgatott Tyreek Hill volt ez a zavarkeltés, hiszen jobbra került a kiváló tight end, Travis Kelce, illetve Hunt oldalára, a védelemnek tehát gyorsan kellett elosztania ezt a hármast. A Chiefsnek kapóra jött, hogy ezen az oldalon állt fel a Patriotshoz akkor csak öt napja érkező védő, Cassius Marsh, aki még csak tanulta a feladatait.

Bár a játék Huntra jött ki – meglehetősen jól –, valójában a védelmen múlt, hogy őt vette célba Alex Smith, aki az üres embert kereste. A Chiefs-irányító először az előtte keresztbe átfutó Kelcet kereste a szemével (rajta két védő volt), majd a jobbon elfutó Albert Wilsont (#12) és a hozzá hasonlóan tökéletesen védett Hillt nézte meg magának, hogy aztán a két védőjétől meglépő Huntot válassza. A játék úgy jött ki, hogy a sprintersebességű Huntra két jóval nagyobb, tehát lassabb linebacker maradt, egyértelmű előnyben volt.

Ez tetszett meg a Patriotsnak, olyannyira, hogy tíz nappal később már ők is használták a játékot. Náluk a remekül elkapó futójátékos, Dion Lewis volt a zavaró tényező – Lewisra elég későn lépett fel védő, amikor megtette, Tom Brady tudta, hogy egy linebacker jut majd a tőle felálló James White-ra. A Patriots jobban eladta, hogy esetleg Lewis futáshoz kapja a labdát, White simán otthagyta a linebackert, egyedül a gyorsan reagáló, mélyen ülő safety, Marcus Williams tudta megállítani 24 yard után. Nem lett TD, de nem is kell minden játékból touchdownt szerezni.

A negyedik fordulóban ugyanezt a játékot kapta elő a Los Angeles Rams a Dallas Cowboys ellen, ráadásul ők a liga egyik legjobb futójátékosára, Todd Gurley-re építették fel. A Rams vezetőedzője, a még csak 31 éves Sean McVay az NFL egyik legjobb támadó gondolkodású szakembere, nem csoda, hogy felfigyelt erre a játékra.

Ugyanúgy megy keresztbe az ember, az irányító Jared Goff ugyanúgy eljátssza az átadást, Todd Gurley ugyanúgy linebackerek ellen futva kapja a labdát, vagyis minden tökéletesen egyezik.

Az, hogy innen Gurley – a blokkolóinak köszönhetően – többet hoz ki a játékból, már csak az egyéni kvalitás kérdése. Az első vele szembejövő védőt remek testcsellel verte át (érdemes nézni, hogy mekkorát esik az irányváltás közben elcsúszó, egyébként is rossz zárási szöget választó Jeff Heath), majd Gurley célba vette a célterületet, kapott egy egészen velőtrázó erejű blokkot 20 yarddal a gólvonal előtt, ami be is biztosította az 53 yardos touchdownt.

Vajon az ötödik fordulóban hol bukkan fel a Chiefs ötlete?