Trump hiába nyomasztotta az NFL-t, nem hallgatták rá

Donald Trump hiába próbált nyomást gyakorolni az NFL-re, hogy hozzanak külön szabályt a himnusz alatt tüntető játékosok ellen, a tulajdonosok találkozóján ez nem történt még.

Az amerikai elnök válasza sem késett sokáig, azt írta twitterén, hogy az NFL nem kényszerítette a játékosait arra, hogy álljanak fel a himnusznak, ezért egyáltalán nem tisztelik a hazájukat.

Roger Goodell NFL-főnök erre azzal kontrázott, hogy a játékosok már korábban is egyértelművé tették, nem azért tüntetnek, mert nem tisztelik a zászlót vagy az országukat, de az is jól látszik, hogyan próbálják egyesek ezt az egész mozgalmat beállítani. Goodell szerint a liga vezetése továbbra is abban hisz, hogy az ország himnusza alatt állnia kellene a játékosoknak és a szurkolóknak, és azon fognak dolgozni, hogy minden egyes játékos álljon, ugyanakkor a tüntetők fontos társadalmi problémákra és egyenlőtlenségekre hívják fel a figyelmet.

A San Francisco 49ers-tulaj Jed York arról beszélt a ligának felül kell emelkednie a kicsinyes külső támadásokon, érkezzenek azok bárhonnan, mert ennél jóval fontosabb, hogy a faji és társadalmi egyenlőtlenségek már régóta komoly problémát jelentenek az országnak. Ő is elmondta, hogy eleinte ellenezte a tüntetésnek ezt a formáját, de aztán találkozott a mozgalmat elindító Colin Kaepernickkel, és megértette, hogy miről szól az egész.

Kaepernick azért kezdett el előbb ülni, aztán térdelni a meccsek előtt játszott amerikai himnusz alatt, hogy a feketéket érő megkülönböztetés ellen tüntessen. Később többen is csatlakoztak hozzá, de igazán komoly mozgalom azután lett a dologból, hogy szeptemberben Trump egy pártrendezvényen azt mondta, el kell zavarni azokat a szarháziakat, akik ezt csinálják a mérkőzések előtt.

A ligának amúgy sosem volt arra szabályzata, hogy a játékosoknak kötelezően állnia kell a himnusz alatt, csak egy javaslat van, hogy a játékosok legyenek a pálya szélén a himnusz alatt, és lehetőleg álljanak.