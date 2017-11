A hálaadás utáni hétvége tradicionálisan a legnagyobb riválisok meccseit hozza az egyetemi amerikaifutball-bajnokságban. Az Iron Bowl, vagyis az Auburn és az Alabama az ilyen rivalizálások közül is az egyik legnagyobb, az Auburnnek pedig sikerült is elég komoly meglepetés okoznia.

Persze nem akkorát, mint 2013. november 30-án, amikor az Alabama az utolsó másodpercben elhibázott mezőnygólját szedte össze, majd futott belőle touchdownt az Auburn. A játék Kick Six néven került be a történelembe, de majdnem ennyire emlékezetes lesz az Alabama 2017-es veresége is.

A Crimson Tide ugyanis első számú kiemeltként várta a riválist, csakhogy az Auburn már az első percekben jelezte, nem lesz sima a meccs – vagyis hát, ahogy vesszük, az Auburn egész könnyedén nyert 26-14-re. A hazaiak első támadása egyből touchdownt hozott, az előnyszerzéssel ráadásul egyből demoralizálták is az Alabamát.

Merthogy nem az Auburn-irányító Jarrett Stidham, hanem a futójátékos Kerryon Johnson fejezte be touchdownpasszal a támadást. A Johnson úgynevezett wildcat felállásban került a center mögé, az irányító oldalra állt fel, hogy zavart keltsen. Az Alabama védői láthatóan futást vártak Johnsontól, aki kis kivárás után meg is indult előre, hogy aztán a támadófal mögött hatalmasat ugorva bepöccintse a labdát a teljesen üresen hagyott Nate Craig-Myersnek.

A touchdownt egyébként előre látta a CBS kommentátora, Gary Danielson, aki a héten kifigyelte az Auburn edzésén, hogy erre készülnek. Ő volt az egyetlen, akit nem sikerült meglepni a játékkal, amiben nem elég, hogy a felállással trükközött az Auburn, még a teljesen váratlan ugrást is a végére tette.

A jump pass-játékból hozott TD nagy mestere a Florida aranykorszakában helyi legendává váló Tim Tebow volt, ő az LSU ellen sokkolt ezzel még 2006-ban, hogy aztán az az évi döntőben az Oklahoma ellen is megismételje a trükköt.

A Kamuflázs sorozatunkban mutatjuk be a 120 yardon azokat a trükkös játékokat, amik az egyetemi bajnokságban vagy az NFL-ben erre érdemesek.