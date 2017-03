A hősies futásból ijesztő összeomlás lett, elúszott a vb-cím

„Menni vagy meghalni" – ilyen felütéssel indult el az ugandai Joshua Cheptegei a mezeifutó-világbajnokságon, amit számára hazai pályán, Kampalában rendeztek. Cheptegei öngyilkos taktikát választott, sokáig vezetett, de aztán ijesztően és látványosan összeomlott. Már az siker, hogy egyáltalán beért a célba.

Cheptegei nagyon bátran küzdött, nagyjából a 10 kilométeres verseny féltávjánál állt az élre, messzire elhúzott a többiektől. Az utolsó két kilométerre is maradt vagy 40 méter előnye. A céltól 600 méterre viszont megborult, minden ereje elszállt. Képtelen volt reagálni az őt támadó Geoffrey Kamwororra. Teljesen koordinálatlanná vált a mozgása, minden pillanatban úgy tűnt, hogy elesik. Egyszer egyik csapattársa is megtolta, hátha lendületbe hozza, de Cheptegei ekkora már teljesen kikészült. A távot azért leszenvedte, végül 30. lett. Ez is fontossá vált, mert végül Uganda ezzel harmadik lett a csapatversenyben, csak három ponttal megelőzve Eritreát.

Egyéniben a kenyai Kamwororor lett a világbajnok, Kenenis Bekele óta ő az első futó, aki meg tudta védeni a címét. A verseny után elmondta, meg sem próbált Cheptegei-jel menni, mert öngyilkosnak érezte a tempót. Igaza lett.

A nőknél az első hat helyet kenyai futók szerezték meg, és a hetedik bahreini Ruth Jebet is Kenyában született. Cheptai 31:57 perces idővel nyert, megelőzve Alice Nawowunát (32:01) és Lilian Rengerukot (32:11).