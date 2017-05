A kétórás maratonkísérlet körről körre

Cikkünk folyamatosan frissül

A Nike Breaking2 projektjében három futó próbálkozik meg azzal, hogy két órán belül fussa le a maraton. Az érvényben lévő világcsúcsnál két másodperc híján három perccel kell gyorsabban futnia a táv olimpiai bajnoki címvédőjének, Eliud Kipchogének, a félmaraton világcsúcstartójának, Zersenay Tadessének és a Boston Marathon-győztes Lelisa Desisának.

A három kiemelt futót 18 irammenő is segíti, akik a tempó mellett a szélárnyékot csoportosítják. Egyszerre hatan vannak a pályán, körönként három embert cserélnek.

Az álomhatárt a monzai Forma-1-es pálya oválkörén próbálják meg áttörni. Egy kör 2400 méteres, a két órán belüli időhöz 6:50-es körökre, illetve 2 perc 50 másodperces kilométerekre van szükség. A tervek szerint ezt egyenletes futással érik el a 17,5 körön. A kísérlet hátteréről és esélyeiről itt írtunk bővebben.

A futók szokatlanul korán, 5:45 rajtolnak, a maraton versenyeken általában 9 órakor van a start, ennek valószínűleg a hőmérséklet az oka. A kutatások szerint öt foknál vagy még annél is hidegebb időben optimális a maratonisták hőgazdálkodása.

1. kör: Elrajtoltak. Eliud Kipchoge piros felsőben, a két másik futó fehérben fut. Előttük hat iramdiktáló megy. Nem tudnak hibázni, mert egy előttük haladó fénycsík jelzi, hogy milyen iramot kell menniük.

2. kör: Már megvannak az első frissítések. A projekt során mindhárom futót tesztelték, hogy milyen frissítő a legjobb nekik energianyerésre. Kipchoge kifejezetten szereti a céklalevet és a céklacsipszet. Az elméletek szerint a tudományos alapú, gondosan adagolt frissítők is jelenthetnek jó néhány másodpercet.

3. kör: Bár pontos részidőket nem lehet egyelőre megtudni a közvetítésből, úgy tűnik, hogy gyorsuló maratont futnak Kipchogéék. Az első hat kilométert 17 perc 30 másodperc alatt tették meg, ez 2:55-ös kilométerátlagot jelent, tehát lassabbat, mint a rekordhoz szükséges 2:50-es átlag.

4. kör: A kísérlet némileg steril körülmények között zajlik, hiszen a nagy maratonoktól eltérően nincsenek nézők az utak mellett. Monzában csak néhány meghívott szurkolhat a futóknak. Pedig akár a pozitív lelki hatás is számíthat futás közben úrrá lenni a nehézségeken. Talán legközelebb ezzel is számolnak.

5. kör: A futók túl vannak az első 10 kilométeren. 28:21 volt a részidejük, ha ezt a tempót tartják, akkor 1:59:35 lesz a maratonjuk. Ez a részidő viszont arról árulkodik, hogy némi lassulással számolnak.

6. kör: Mindhárom futó jó állapotban van, a 2:50-es tempó egyelőre nem megerőltető nekik, ennél sokkal gyorsabbat is tudnának néhány kilométeren át tartani, a következő fél órában sem valószínű, hogy bármilyen problémájuk lenne.

7. kör: Jó kérdés, hogy a Nike hogyan vette rá ezeket futókat, hogy csatlakozzanak a projektjükhöz. Elég sokat kellett nekik fizetni, hiszen lemondtak a tavaszi versenyszezonról és a várható pénzdíjakról. A két héttel ezelőtti London Marathonon, amit egyébként Kipchoge tavaly megnyert 55 ezer dollárt kapott az első, a 2:05-ön belüli idő pedig még plusz 100 ezret ért. Legalább ekkora összeget kaphattak a Breaking2-ért is.

Megmutatták a 15 kilométeres adatokat. Picit lassult a tempó, most 1:59:48-as időt valószínűsítenek.

8. kör: Az első dráma, egy futóval kevesebb. Lelisa Desisa nem bírta a tempót, leszakadt a csoporttól, és néhány száz méter alatt annyit kapott, hogy ha regenerálódik sem tudna visszazárkózni.

9. kör: a leggazdaságosabban futó Zersenay Tadesse is egyre jobban szenved, már ő sincs a csoporttal. 20 kilométer már megvan, Kipchogénak papíron még mindig van esélye a rekordra. Négy másodperccel belül van a tervezett időnél.

10. kör: Tadesséről még nem mondtak le, körülbelül százméteres hátránya van, de amikor a kör végére ért, ő is kapott külön iramdiktálókat, akik megpróbálják felhozni. Desisa is nyulakkal jön messzire lemaradva. Nem világos, hogy az ő céljuk mi lehet. Talán azzal számolnak, hogy ha valamelyikük fejre állna, akkor még mindig van valakinek esélye arra, hogy ha két órán belül nem is, de a világcsúcson belül beérjen.

11. kör: Kipchoge közeledik a táv kétharmadához, eddig teljesen rendben van, rezzenéstelen arccal fut, de örök igazság, hogy a maraton valahol 30-32 kilométer körül kezdődik.

12. kör: 1 óra 25 perce tart a kísérlet, Kipchoge tartja is a tervet, 30 kilométert lefutott az előre meghatározott tempóban. Bár a mostani részideje (1:25:20) alapján éppen kicsúszna egy másodperccel a két órán. Tadesse is jó állapotban van, nem esett vissza nagyon drámaian, de vagy 200 méter hátránya van.

13. kör: Nem véletlenül választották ki Eliud Kipchogét. Ő minden idők legnagyobb maratonistája, nagyon jól ismeri a határait, kiváló a taktikai érzeke is, amellett, hogy nagyon gyors (korábban 500 méteren volt világbajnok). Nyolc maratonjából hetet megnyert.

14. kör: Némileg meglepő, de Kipchoge 35 kilométernél lekörözi Desisát, tehát már most hét perccel gyorsabb nála. A 35 kilométeres részidő 1:39:37. Egy picit megint lassult Kipchoge, most 2:00:06-ot jósolnak neki, ha nem romlik le jobban. Ez a hat másodperc persze még egy nagy hajrával is eltüntethető. de nagyon nehéz kilométerek jönnek most.

15. kör: 36,5 kilométernél Kipchoge is elfogyni látszik, az iramdiktálók sora is megnyúlt, hogy ne veszítsék el a kenyait. Még két köre van hátra.

16. kör: A kétórás idő elúszni látszik, de arra még nagyon jó az esély, hogy minden idők leggyorsabb maratonját teljesítse. 2:02-n belül még simán beérhet.

17. kör: Az utolsó kört kezdte meg Kipchoge, körülbelül 20 másodperces hátrányban van. Ennyit nem is lesz képes ledolgozni, 6:30-as kört kéne futnia az eddig 6:50-esek helyett, és láthatóan fogy az ereje, megszenved az utolsó két kilométerrel.