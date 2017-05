Hárman nekimennek a lehetetlennek

A maratonfutás világrekordját a kenyai Dennis Kimetto tartja 2 óra 2 perc 57 másodperccel. Ezt az időt jelentősen, 2,41 százalékkal kéne megjavítani, azaz minden kilométert 4,2 másodperccel gyorsabban kéne teljesíteni, mint Kimetto. Ilyen mértékű javulásra sem a maraton történetében, sem más futószámoknál nincs példa a sport modern korszakában. Persze minden csúcsot megdöntenek egyszer.

A két órán belüli maraton régóta foglalkoztatja a sporttudósokat is. Lehetetlennek nem tartják, de a világcsúcs fejlődését nézve nagyjából egyetértés van abban, hogy csak évtizedek múlva lehet áttörni ezt az álomhatárt. Versenykörülmények között valószínűleg nem is lesz előbb két órán belüli futó, de gondosan megtervezett körülmények között nagyobb rá az esély. A Nike Breaking2 projektje is erre épül.

A világcsúcshoz viszonylag hűvös idő, sík, jó vonalvezetésű pálya, motiváló pénzdíj kell, meg persze kivételes képességű futók. Ezeket a feltételeket, sőt többet a Nike meg is teremtette.

Kik?

Eliud Kipchoge : a kenyai minden idők legnagyszerűbb maratonistája, nyolc futásából hetet megnyert, a világcsúcstól csak néhány másodpercre van a legjobb ideje. Ha valaki, akkor ő lehet képes két órán belülre kerülni.

Zersenay Tadesse : az eritreai félmaratonon tartja a világcsúcsot, rendkívül gazdaságosan fut, de igazán erős maratoni eredménye sosem volt, még 2:10-en belül sem került

Lelisa Desisa: az etióp kétszer nyert a Boston Marathonon, New Yorkban is volt már kétszer dobogós, egyéni csúcsa 2:04:45.

Hol és mikor?

A kísérlet Olaszországban lesz, a monzai F1-es versenypálya junior körén futnak 17,5-szer. Az ovális pálya sík, az ívek sem túl élesek, nem lassulnak rajta a futók. A rajt hajnal 5:45-kor lesz. Az átlaghőmérséklet 12 fok az évnek ebben a szakában, a korai kezdés miatt még alacsonyabb, tehát kedvezőbb lesz.

Az extrák

Az előzőekben felsoroltak bármelyik maratonon összejöhetnek, nem is ezen múlik majd a földöntúli idő. A Nike számtalan élettani és fizikai kísérletet végzett, és természetesen külön sportruházatot is kifejlesztett.

Nyulak : három dedikált futót iramdiktálók hada fogja segíteni. Többek között az 5000 méteren világbajnok Bernard Lagat is ott van a 18 szerződtetett között. A hagyományos utcai maratonoktól eltérően a nyulak nem szállnak ki, hanem résztávonként váltják egymást. Egyszerre hat iramdiktáló lesz a pályán, de hármat-hármat minden körben lecserélnek. A 2400 méteres körökön 6:49-es, 6:50-es időket kell futni.

Szélárnyék: a futásban is lehet olyan jelentősége a szélárnyéknak, mint a kerékpárban. A kisebb légellenállásnál kevesebb az energiafelhasználás. A szélárnyékot egyrészről az iramfutók biztosítják, gyémánt alakzatban állnak majd össze Kipchogéék körül. De kimondva-kimondatlanul ezt a célt szolgálja a futók előtt haladó autó a rajta lévő órával. A márciusi tesztfutáson is látszott, hogy a Teslán óriási felületű a kijelző, ami kedvező aerodinamikai viszonyokat teremt. Ilyennel sem nagyon találkozni hagyományos versenyen.

Frissítés : a maratonokon a frissítőket a futók mindig stabil, előre kijelölt pontokon veszik fel. Ezeknél néhány másodpercet el lehet veszíteni, mert le kell térni az ideális nyomvonalról és a ritmusból is könnyebb kibillenni. Monzában menet közben, motorokról kapják majd meg a folyadékot. Többek között ezért sem lesz hitelesíthető világcsúcsként az ott elért eredmény.

A cipő: a legtöbben ezt tartják az egész projekt kulcsának. A Nike mindegyik futó lábára egyedi cipőket alkotott, a Zoom Vaporfly Elite energiaelnyelése minimális, állítólag négy százalékkal hatékonyabb vele a futás. Ha ez igaz, akkor nem kell aggódni a csúcsdöntésen, hiszen ahhoz 2,4 százalék is elég. A cipőtől azonban nincs mindenki elájulva, többekben felmerült, hogy jogosulatlan előnyt adnak a talpba integrált karbonszálas lemezek. Valahogy úgy működhetnek, mint Oscar Pistorius műlábai, a természetesnél jobb elrugaszkodást tesz lehetővé. A Wired újságírójának olyan élménye volt, amikor kipróbálta a cipőket, mintha lejtőn futott volna.

Meglesz az 1:59:59?

A legtöbb szakértő szerint nagyon minimális az esélye annak, hogy már most sikerül két óra alá kerülni. Ennek több oka is van.

Taktika : maratont háromféleképpen lehet futni. Egyenletesen, tehát megegyezik a két félmaraton ideje, lassuló tempóban, az első 21 km-t egy lassabb második követi, és gyorsuló tempóban, az első félmaraton lassabb, mint a második, ez az úgynevezett negativ split. A Breaking2 terveiből az olvasható ki, hogy egyenletes tempót választanak, de mivel négy másodperccel gyorsabb ezreket kell futniuk, mint Kimettónak, elkerülhetetlennek látszik a lassulásuk a táv második felében. A Letsrun.com-nak nyilatkozó szakértő, John Kellog szerint Kipchoge nagyjából 32 kilométerig tud elmenni az elvárt 2:50-es kilométerekkel. A statisztika azt mutatja, hogy a rekordoknál a negativ split a célravezető, de itt jön a 22-es csapdája, ha lassabban kezdenek, mint Kimetto, a táv végén elképesztően gyors kilométereket, 2:45 körülieket kéne stabilan hozniuk. Erre pedig kevés az esély.

Buktatók: az elismert sporttudós, Ross Tucker szerint jó dolog az, hogy falanx-szerűen körbeveszik majd a három futót az iramdiktálók, de nem várt kényelmetlenséget is okozhatnak ezzel. A szélvédelem a hőérzetet és a párologtatást is negatívan befolyásolhatja, ráadásul lelkileg is zsibbasztó folyton valaki mögött futni. Tucker úgy véli, 2:01 körüli lesz az idő, ha egyáltalán végigfutják.

Mégis, mire jó ez az egész?

A Nike biztosan sokat profitál a rájuk irányuló figyelemből, mindenki olyan cipőben akar majd futni, mint Eliud Kipchoge.

De az atlétika is jól jár vele. Ha világcsúcs nem is lehet, sokáig referenciapont lesz a leggyorsabban futott maraton. Ellis Cashmore, birminghami szociológus professzor is felhívta rá a figyelmet, hogy a mesterséges viszonyok között beállított csúcsok mindig is jót tettek a sportnak. 1954. május 6-án Roger Bannister is még nyulakkal futotta meg az álommérföldet, de ezzel egy lelki gátat is áttört, megmutatta, hogy lehetséges, később versenyen is négy percen belülre tudtak kerülni a futók. A Breaking2 jó napot választott a kísérlet, a május 6. talán most is bejöhet.

A kísérletet stream-en lehet majd követni, a Nike Twitterét és Youtube-csatornáját érdemes figyelni. Start: szombat, 5:45.