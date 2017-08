Bolt: Meghal az atlétika, ha nem hagyják abba a doppingolást

Usian Bolt minden idők egyik, ha nem legnagyobb atlétája: nyolcszoros olimpiai és tizenegyszeres világbajnok, a 100 és a 200 méteres síkfutás világcsúcstartója. A legendás sprinter jelenleg karrierje utolsó nagy versenyére, az augusztusi világbajnokságra készül, ennek apropóján beszélt saját magáról, az atlétikáról és a doppingolás megállításának fontosságáról a BBC-nek.

Az atlétáknak muszáj abbahagyni a doppingolást, különben a sport meghal

- utalt a McLaren-jelentésre, ami bizonyítékokat talált Oroszország államilag támogatott doppingprogramjára. Bolt szerint ennél mélyebbre már nem süllyedhet az atlétika, és remélhetőleg az emberek rájönnek, hogy mi folyik itt, és mit kell tenniük azért, hogy segítsék a sportot továbblépni a botrányon.

Boltot egyébként is érzékenyen érintette a doppingolás, mert bár ő nem csalt, a pekingi olimpián résztvevő csapattársa, Nesta Carter megbukott, és emiatt elvették a jamaicai csapattól a 4x100 méteres győzelemért járó aranyat. Így hivatalosan Boltnak nincs meg a tripla tripla, vagyis a három aranyérem (100m, 200m, 4x100m) három olimpián (Tokió, London, Rio).

Még mindig ő a leggyorsabb

A 30 éves ikon jelenleg a világbajnokságra készül, majd visszavonul az aktív versenyzéstől. Augusztus 5-én lesz a 100 méteres futás döntője, egy héttel később pedig a 4x100 méteré.

Még mindig én vagyok a leggyorsabb. A legutolsó versenyemen 9,95-öt futottam, ami megmutatta, hogy még mindig a jó úton haladok.

Jelenleg Bolté a világrekord 100 méteren (9,58 másodperc) és 200 méteren is (19,19), és nem hiszi, hogy ezt valaki is megdöntené most. Szerinte a jelenlegi érában nincs senki, akinek ez összejöhetnek:

10 év múlva talán, de a rekordjaim most még biztonságban vannak.

Arra a kérdésre, hogy szerinte ki lesz utána a legdominánsabb futó a világon, a dél-afrikai Wyde van Niekerket nevezte meg.

Wayde van Niekerk bebizonyította, hogy egy világsztár. Megdöntötte a 400 méteres világcsúcsot, 300 méteren minden idők leggyorsabbja, és most a 200-zal próbálkozik. Nálam ő az, aki átveheti a helyem.

Nem gondolja meg magát

Bolt szerint az fog a legjobban hiányozni neki, hogy a pályán van, és a közönség megőrül tőle, na meg a versenyzés izgalma. Ugyanakkor szerinte itt az ideje annak, hogy lassítson, pihenjen egy kicsit, és elvezze az életet. És nem, nem fogja meggondolni magát a visszavonulással kapcsolatban, a teste ugyanis már bírná ilyen magas szinten.