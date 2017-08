Befutódráma 400-on: a görcs elvitte az aranyat

A bahamai Shaunae Miller-Uibonak mindig emlékezetesen sikerülnek befutásai 400 méteren. A riói olimpiát vetődéssel nyerte, a londoni világbajnokságon viszont görcsös mozdulatai miatt veszítette el a biztosnak tűnő aranyérmet.

Miller-Uibo nagyon jól osztotta be az erejét, az utolsó százon tisztán vezetett, és a mozgása is arról árulkodott, hogy minden rendben van, lazán befut a többiek előtt. A céltól 20 méterre azonban hirtelen teljesen szétesett, bukdácsolni kezdett. Mire összerendezte a mozgását, már minden veszve volt, hárman is megelőzték.

Nem tudni pontosan, hogy miért húzta meg a jobb lábát, a viszonylag hideg idő miatt, vagy egyszerűen csak bekötött izmaiba a tejsav.

A győzelmet meglepetésre az amerika Phyllis Francis szerezte meg a bahreini Szalva Eid Naszer előtt. Harmadik helyre pedig a szám legnagyobb alakja, Allyson Felix futott be. Felix beállította Usain Bolt és Merlene Ottey rekordját, neki is már 14 érme van a vb-kről, de ez sem vigasztalta.