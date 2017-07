Rövid szakaszon őrült meg a Tour mezőnye

A Tour de France 13. etapján a rövid, 101 kilométeres táv ellenére nagy verseny alakult ki. Nairo Quintana és Alberto Contador is szökésben volt, de végül francia győzelem született a francia nemzeti ünnepen.

A Giro d' Italián már kiderült, hogy a rövid hegyi szakaszok jóval izgalmasabbá tudják tenni a versenyt, és ezt most a Tour is igazolta.

A 101 kilométeren három első kategóriás hegy volt, de a cél nem valamelyik csúcson volt, hanem egy lejtmenet után következett. Közvetlenül a rajt után érthető volt Warren Barguil megindulása, a Sunweb bringása a pöttyös trikót viseli, minden pont kell neki, hogy megnyerje a hegyi összetettet, de abban nem bízhat, hogy a favoritokkal együtt marad a szakaszok végéig. Thomas Voeckler is vele tartott, a franciák visszavonuló bringásától szép búcsú lett volna egy a nemzeti ünnepen szerzett győzelem.

Elmenni ekkor még nem tudtak, egymás után indultak az akciók, Alessandro De Marchi (BMC) került az élre, miközben a főmezőny is fogyatkozni kezdődött az emelkedőn. Ekkor indult meg Alberto Contador (Trek), akivel Mikel Landa (Sky) is együtt tartott. Contador már többször indított a céltól távol támadást, és most sem sok veszíteni valója volt, az összetettben már elég sokat kapott ahhoz, hogy ne tartsanak tőle túlságosan. Landa szökése viszont meglepő volt. Ő tűnik most Chris Froome legerősebb segítőjének, nem lehetett tudni, hogy csak előreküldték, vagy arra játszik a Sky, hogy megkavarja a mezőnyt a két dobogó közeli versenyzővel.

Landáék jó tempóban haladtak, virtuálisan már a sárga trikó átvételéhez is közel járt, Fabio Arut kényszerítette ezzel nagyobb tempóra. Ráadásul még egy Sky-bringás előre került, mert egy kis üldözőcsoportba bekerül Michal Kwiatkowski is. Az eddig nem túl erősnek látszó Nairo Quintanával és Barguillal tempózott. Utóbbi két bringás az utolsó emelkedőn fel is dolgozta magát Contadorékra, biztosnak tűnt, hogy közülük kerül ki a győztes, de Quintanának még fontosabb volt, hogy négyperces hátrányán faragjon. A célig együtt is ment a négyes, Barguil maradt a legfrissebb, lehajrázta Quintanát és Contadort, a negyedik Landa lett két másodperc hátránnyal.

Aruék csoportjában is sok akció indult, Froome-nak volt több megindulása, de mindig szerelni tudták a britet, aki a lejtőn sem tudott előnyt szerezni. Dan Martin (Quick-Step) és Simon Yates (Orica) viszont el tudott szakadni a többiektől, kilenc másodpercet sikerült rájuk verniük. Az összetett első négy bringása, Aru, Froome, Romain Bardet és Rigoberto Uran együtt érkezett célba, 1:48-at kapva a győztestől. A helyezésük és a közöttük lévő különbség nem változott, de még szorosabb lett a verseny, az ötödik Landa alig több mint 1 percre van Arutól, és összesen nyolc bringás két percre tőle.

Eredmények:

13. szakasz, 101 km

1. Warren Barguil (Fra) Team Sunweb 2:36:29

2. Nairo Quintana (Col) Movistar Team

3. Alberto Contador (Spa) Trek-Segafredo

4. Mikel Landa (Spa) Team Sky 0:00:02

5. Simon Yates (GBr) Orica-Scott 0:01:39

6. Daniel Martin (Irl) Quick-Step Floors 0:01:39

7. Michal Kwiatkowski (Pol) Team Sky 0:01:48

8. Christopher Froome (GBr) Team Sky

9. Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team

10. Rigoberto Uran (Col) Cannondale-Drapac



Összetett:

1. Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team 55:30:06

2. Christopher Froome (GBr) Team Sky 0:00:06

3. Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:25

4. Rigoberto Uran (Col) Cannondale-Drapac 0:00:35

5. Mikel Landa (Spa) Team Sky 0:01:09

6. Daniel Martin (Irl) Quick-Step Floors 0:01:32

7. Simon Yates (GBr) Orica-Scott 0:02:04

8. Nairo Quintana (Col) Movistar Team 0:02:07

9. Louis Meintjes (RSA) UAE Team Emirates 0:04:51

10. Alberto Contador (Spa) Trek-Segafredo 0:05:22