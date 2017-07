Az oldalszéltől megvadult a Tour mezőnye

Michael Matthews második szakaszát nyerte a Tour de France-on, és ezzel újra nyitottá vált a zöld trikóérf folyó küzdelem. A 16. etapon az oldalszél is döntő faktornak bizonyult, a végén sorra jöttek a támadások, Dan Martin és Alberto Contador is időt veszített.

A Sunweb gyorsan berobbantotta a verseny, a rajttól nagy tempót diktáltak, hogy leszakítsák a sprintekben domináló Marcel Kittelt már a szakasz elején. A német sprinter nem is bírta a tempót gyorsan visszacsúszott, esélye sem maradt, hogy a részhajrában vagy a szakasz végén sprinteljen és gyűjtsön további pontokat.

Michael Matthews élni is tudott az eséllyel, a jól dolgozó csapatának köszönhetően vissza a részhajrát, és versenyben maradt az utolsó métereken is. A mezőny ekkora már darabokra hullott, az olddalszél szétszakította a sort, csak maroknyian, 22-en maradtak elől. A sprintben olyan egynapos menők is. próbálkozhattak, mint Greg Van Avermaet (BMC) vagy John Degenkolb (Trek-Segafredo). Utóbbi versenyben is volt, de éppen Matthews zárta ki ügyesen, és lett végül csak harmadik. A Sunweb sprinter jól időzített és elég ereje maradt, a hátulról érkező Edvald Boasson Hagen (Dimension Data) sem tudott már elé kerülni.

A pontverseny Matthews ma gyűjtött ötven pontjának köszönhetően újra szoros, Kittel már csak 29 ponttal vezet. Ennyi akár egy szakaszon eltüntethető. Még két igazán sprintereknek kedvező szakasz lesz a Touron, de a Sunweb bringás nehezebb terepen is csökkentheti hátrányát a részhajrákban.

Nemcsak a sprinterek, de az összetett menők között is éles volt a verseny. A nagyon erős oldalszéltől mindenki tartott, és többen igyekeztek is kihasználni az utolsó 20 kilométeren, hogy minimális a szélárnyék. Óriási menés kezdődött, az Astana is robbantott, de a sárga trikós Froome is nagy tempót ment, hogy mindig a spiccen legyen. Három top 10-es versenyző nem is bírta az iramot, a vasárnap jó pozícióba kerülő Dan Martin és Louis Meintjes is 51 másodpercet kapott, Alberto Contador pedig 1 perc 33 másodpercet.

Eredmények:

16. szakasz, Le Puy-en-Velay - Romans-sur-Isére, 165 km:

1. Michael Matthews (ausztrál, Sunweb) 3:38:15 óra

2. Edvald Boasson Hagen (norvég, Dimension Data) azonos idővel

3. John Degenkolb (német, Trek-Segafredo) a.i.



Az összetett élcsoportja:

1. Chris Froome (brit, Sky) 68:18:36 óra

2. Fabio Aru (olasz, Asztana) 18 mp hátrány

3. Romain Bardet (francia, AG2R La Mondiale) 23 mp h.

4. Rigoberto Uran (kolumbiai, Cannondale-Drapac) 29 mp h.