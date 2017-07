Már a hegyek előtt jött a dráma: kiszállt a Tour sprinterkirálya

A Tour de France 17. szakaszán egy bukás miatt kiesett Marcel Kittel, aki ezzel zöld trikóst is elvesztette. Chris Froome-nak nem kellett sok támadást kivédeni az Alpok kemény szakaszán, de Rigoberto Uran a hajrában meglepte. Háromezer kilométernyi tekerés után holtverseny a dobogón. A Touron először nyert szlovén bringás szakaszt.

A Tour mezőnye szerdán már az Alpokban tekert. Nem nagyon volt lehetőségük a bringásoknak ráhangolódniuk, egyből egy brutális szakaszt kaptak, amiben három ikonikus Tour emelkedő is bekerült. A 2067 méter magas Croix de Fer, a csak 1566 méteres, de meredek Télégraphe és a borzasztóan nehéz, 2642 méter magas Galibier.

A könyörtelen 183 kilométer a sárga trikóról is dönthetett, de már a hegyek előtt is drámai lett. A zöld trikós Marcel Kittel (Quick-Step) bukott, és ugyan vissza tudott szállni a bringájára, de hamarosan feladta a Tourt. A zöld trikó így az amúgy is szökésben lévő, részhajrát is nyerő Michael Matthewsra szállt.

A favoritok most is az utolsó emelkedőre akarták hagyni a döntést, de a már sok hátrányt összeszedő, és talán utolsó Tourján tekerő Alberto Contador elég korán támadást indított, neki a szaksz kellett. A Trek bringása szépen össze is gyűjtögette a szökevényeket, több mint három perc előnyt is szerzett, de a Galibier-re már elfogyott az ereje, nem bírt a támadásokkal visszacsúszott Chris Froome csoportjába.

Itt sem tekertek túl sokan, Dan Martin (Quick-Step) és Romain Bardet (AG2R) egy-egy ritmusváltással el tudott lépni, de nem tudták megtörni a sárga trikóst. Fabio Aru (Astana) viszont megszenvedett azért, hogy ne veszítse el a kontaktot a csoporttal.

A Galibier-t először a már korábban megszökő, egykor síugróként is versenyző Primož Roglič (Lotto-NL) érte el, majd menekült a 28 kilométeres lejtmenetben a sárga trikós csoportja elől, ahol Froome mellett már csak csapattársa, Mikel Landa, Rigoberto Uran (Cannondale) Bardet és a pöttyös trikós Warren Barguil (Sunweb) tekert. Aru 20 másodpercre lemaradva próbált visszazárni, de egyre jobban lemaradt.

A jó időfutamosnak is számító Roglič kibírta az üldözőversenyt, 1 perc 13 másodperc előnye maradt, és élete első Tour-szakaszát nyerte. A második és harmadik helyért is óriási harc ment, Uran sprintelt legjobban, így a második helyért járó bónuszmásodpercekkel feljött összetettben a második helyre, de 3000. A szakaszon Froome lett a harmadik, így vezet 27 másodperccel. Aru sincs lehetetlen helyzetben még, csak 53 másodperc a hátránya.

A nap egyik nagy vesztese a láthatóan teljesen formán kívül kerékpározó Nairo Quintana (Movistar) lett, már korán lemaradt, majdnem nyolc percet kapott.

Eredmények:

17. szakasz, La Mure-Serre-Chevalier 183 km

1. Primoz Roglic (szlovén, LottoNl-Jumbo) 5:07:41

2. Rigoberto Uran (kolumbiai, Cannondale-Drapac) 1:13

3. Christopher Froome (brit, Sky)

4. Romain Bardet (francia, AG2R)

5. Warren Barguil (francia, Sunweb)

6. Mikel Landa (spanyol, Sky) 1:16

7. Daniel Martin (ír, Quick-Step Floors) 1:43

8. Alberto Contador (spanyol, Trek-Segafredo) 1:44

9. Louis Meintjes (dél-afrikai, UAE)

10. Fabio Aru (olasz, Astana)



Összetett:

1. Christopher Froome (brit, Sky) 73:27:26

2. Rigoberto Uran (kolumbiai, Cannondale-Drapac) 00:27

3. Romain Bardet (francia, AG2R) 00:27

4. Fabio Aru (olasz, Astana) 00:53

5. Mikel Landa (spanyol, Sky) 1:24

6. Daniel Martin (ír, Quick-Step Floors) 2:37

7. Simon Yates (brit, Orica-Scott) 4:07

8. Louis Meintjes (dél-afrikai, UAE) 6:35

9. Alberto Contador (spanyol, Trek-Segafredo) 7:45

10. Warren Barguil (francia, Sunweb) 8:52