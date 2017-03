Hamilton négy futammal a vége előtt megnyeri

A ferrarit várták a legtöbben az élre - maga Lewis Hamilton is - erre az első nap lemosott mindenkit a bajnok a melbourne-i szabadedzéseken. Természetesen az időmérőn, a futamon végképp változhat a helyzet, de most nagyot üt Eddie Jordan nyilatkozata, amit az Autosportnak adott.

Hamiltont sokkolta az előző szezon. Legyőzhetetlennek tűnt a nyári szünet idején, és szem elől tévesztette a célt. Rosberg, szerencsével vagy anélkül, de száz százalékosan kihasználta ezt, és megnyerte a bajnokságot. Lewis tudja, hogy négyszeres bajnoknak kellene lennie, de nem az. Szóval most mindent el fog követni, hogy ne essen újra ugyanabba a hibába. Ha Rosberg lenne a másik Merciben, szerintem akkor is Hamilton nyerne, mert akkora nyomot hagyott benne a tavalyi év. Ne lepődjenek meg, ha Hamilton ellehetetleníti az ellenfeleket. Bottas erős, de meg tudja verni Hamiltont? Lehet, hogy győz Ausztráliában, de látják őt győzni 20 verseny után is? Mert én nem látom. Hamiltont látom megnyerni (a vébét) négy futammal a vége előtt.