Nagy döntéseket hoztunk a Hungaroring miatt

Hétfőn már beszélt arról a mclarenes Stoffel Vandoorne, hogy a hétvégi Magyar Nagydíj a legjobb lehetőségük idén a jó szereplésre. Fernando Alonso is osztja ezt, és azzal harangozta be a versenyt, hogy kimondta, már másfél hete, Silverstone-ban is erre készültek: 30 helyes rajtbüntetést vállaltak be, mindent kicseréltek a Honda-motorban, hogy Mogyoródon ne legyen vele probléma.

Pár nagy döntést hoztunk meg Silverstone-ban a rajtbüntetésekkel kapcsolatban erre a versenyre készülve. Remélem, kifizetődik, és a lehető legjobb helyzetbe hoztuk magunkat erre a hétvégére, hogy pontokat szerezzünk. Papíron a Hungaroring az egyik legjobb esélyünk idén. Rövid, kanyargós, kevésbé számít az erő, a versenyzők a kasztnitól függenek.

Fernando Alonso

A spanyol figyelmeztetett, mindez semmit nem ér, ha a Hondával újra történik valami.

Persze ami a legfontosabb kérdés nekünk, a megbízhatóság. Ha jobb is a kocsink Magyarországon, semmi (megbízhatósági) gondunk nem lehet, ha ezt ki akarjuk használni.

A McLaren-Honda utolsó a gyártók pontversenyében, egyszer szereztek pontokat, kettőt, Bakuban. Alonso lett 9. ott egy hónapja.