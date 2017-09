Alonso nem ölelte keblére a McLarent

A McLaren-Honda-szakítás után sem igyekszik magát elkötelezni 2018-ra a McLarenhez Fernando Alonso. A válást nagy mértékben motiválta, hogy a spanyol marad, ha a japánok mennek, de a hétvégi Szingapúri GP sajtótájékoztatóján Alonso nem úgy beszélt, mint aki csak arra vár, mikor jelentheti be, folytatja a McLarennél.

A törést hivatalosan még nem közölték, Alonso azt szajkózta, ha majd az meglesz, akkor ő is mond valamit. Viszont most még nagyon gondolkozik, hol versenyezzen jövőre.

Azaz:

Teli vagyok lehetőségekkel, és mind nagyon jó. De most nyugalomra van szükségem, várni szeretnék pár hetet. Bármit teszek, a célom, hogy nyerjek jövőre. A 10-15. helyért nem nevezek be sehova. Sok opcióm van, nézegetem, tanulmányozom őket. Az F1 az első és egyetlen célom, de először is időt akarok adni a csapatomnak. Sok mindenen átmentünk már együtt, időre van szükségünk a döntéshez. Ha ők kitalálták, hogy milyen kocsival indulnak jövőre, én is döntök.