Már csinálják is a helyet Alonsónak a Le Mans-i 24 órásra

Bár szeretne még egyszer F1-világbajnok lenni Fernando Alonso, a spanyolnak nem titkolt célja, hogy Graham Hill után másodikként megszerezze a motorsport Tripla Koronáját, vagyis a Monacói Nagydíj után nyerjen az Indy 500-on és a Le Mans-i 24 órás versenyen is.

Idén az Indy 500-on próbálkozott, újoncként meglepően jól is ment egészen addig, amíg a Honda-motor cserben nem hagyta 21 körrel a leintés előtt. Az Indy 500-indulásért pont a Monacói Nagydíjat hagyta ki, jövőre a két esemény újra egy hétvégén lesz, a spanyol pedig jelezte, hogy visszatér Monacóba. De valószínűleg így sem marad F1-en kívüli kihívás nélkül, legalábbis a Szingapúri Nagydíj hétvégéjén megemlítette, hogy a Tripla Korona harmadik eseménye is ott van, és ha már a 2018-as Le Mans-i 24 órás verseny nem ütközik az F1-versenynaptárral, szívesen elmenne oda.

Több se kellett, egyből beindultak az egyeztetések és pletykák, a Toyota pedig máris közölte, hogy adott esetben szívesen adnának helyet Alonsónak. A Porsche LMP1-es kiválásával csak a japán gyártó kocsijai maradnak majd a versenyben, azzal viszont, hogy a McLaren 2018-ra dobta a Hondát, és Renault-ra váltott az F1-ben, márkaütközés se lenne a Toyota közbelépésével.

Ennél is fontosabb, hogy a McLaren is nyitott lenne a spanyol kalandjára, a csapatfőnök Zak Brown azt mondta, hogy megfelelő körülmények között elengednék Le Mans-ba – nyilván ez a kitétel is részét képezné majd Alonso mclarenes szerződéshosszabbításának.