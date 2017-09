Vettelnek szerencséje van a szerencsétlenségben

Sebastian Vettel és Kimi Räikkönen is, mindkét Ferrari kiesett a Szingapúri GP első kanyarjaiban, felmerül a kérdés, így az év vége felé, amikor a motorhelyzet már kritikus, nem károsodott-e az autók motorja? Vagyis még nagyobb-e a szívás, mint a pályán tűnt?

A válasz, nem, ugyanis mindkét motor megúszta az ütközést

visszafordíthatatlan kár nélkül, javíthatóak, egyiket sem kell leírni. Nagyon fontos ez, mert mindkét pilótának már csak egy új motorja maradt az utolsó hat versenyre. Ami persze nem is csak, mert a Mercedesek már rég az utolsóikat használják.

Vettel és Räikkönen három-három belső égésű motort, hőenergia-visszanyerőrendszert (MGU-H), kinetikus energiavisszanyerő-rendszert (MGU-K) és kontrolelektronikát használt el a megengedett négyből. Turbófeltöltőből mindketten a negyediken voltak már Szingapúrban is, így ha ezt cserélni kéne, az 10 rajthelyes büntetést jelentene a következő nagydíjon.

De nem kell belőlük új, sőt további jó hír, hogy a Ferrari a jövő hétvégén, Malajziában veti be idei utolsó új motorváltozatát, azaz kap több erőt az edzésekre és a versenyre a finn és a német. (Több elemből most rakják majd be a negyedik, utolsó egységet.)

A Mercedesek már Spában, augusztus végén behozták az utolsó fejlesztésű motort, ami abból a szempontból jó döntésnek tűnt, hogy az olajégetési szabályváltozásokból pozitívan jöttek ki, abból viszont nem, hogy így a Ferrarikénál hárommal több futamot kell kibírniuk az erőforrásoknak a szezon végéig.

A vb-t Hamilton 28 ponttal, bő egyfutamnyival vezeti Vettel előtt.