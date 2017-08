Égő, amit a Mercedes és a Ferrari csinál

Látszólag marginális, de fontos szabály lép életbe a monzai Olasz Nagydíjon: a Nemzetközi Automobil Szövetség szabályzattal csökkenti a motorokban felhasználható olajmennyiséget. A tiltott olajégetést próbálják nehezíteni, amit mindenki tagad, de a Ferrari és a Mercedes biztosan csinálja. A Merci így is előnyben lehet.

Az egész olajégetős sztori még a szezon elején indult, amikor a gyanakvó Red Bull Racing feljelentette a Mercedest azzal, hogy tiltott olajégetéssel növelik a motor teljesítményét. Vagyis a motorolajat üzemanyagként használják.

A német gyártó persze mindent cáfolt, az FIA viszont figyelmeztetést küldött szét a csapatoknak, felhívva a figyelmüket, hogy ez illegális, és büntetést von maga után. Az ügy Bakuban, az Azerbajdzsáni Nagydíj helyszínén éledt fel újra, ahol ismét az FIA küldött körlevelet a csapatoknak, kiemelve, hogy tiltott bármiféle, az olajhoz hozzáadott adalékanyaggal a motor hatásfokán javítani.

A furcsa helyzetre, miszerint hivatalosan mindenki tagadja az olajégetést, az FIA pedig semmiféle formában nem vádol senkit, a Renault vezető motormérnöke, Remi Taffin hívta fel a figyelmet, szerinte ugyanis nem pörögne ennyire ezen a kérdésen az FIA, hogy ha nem lenne min pörögni.

Közben azért a Ferrari is gyanúba keveredett, róluk azt sejtették, hogy két külön olajtartályuk volt a kocsiban, egy a rendes, kenőanyagnak használt, egy pedig a valahogy a motorba juttatott keverék számára. Pont az emiatt érkezett feljelentés miatt küldhette ki a második memót az FIA. Hogy ilyesmivel trükközhettek, vagy legalább foglalkoztak vele, azt erősíti, hogy a télen rákérdeztek a versenyigazgató Charlie Whitingnál, hogy használható-e kétféle olajkeverék kétféle tartályból egy kocsiban.

Mire jó ez az egész?

A V6-os, 1,6 literes turbómotorok 2014-es bevezetése óta minden F1-csapat és motorgyártó azon van, hogy a szabályok jelentette kereteken belül – vagy kívül, de észrevehetetlenül – a lehető legnagyobb teljesítményt hozzák ki ezekből az erőforrásokból. Ennek egyik módja, hogy a lehető legtöbb szénhidrogént égessék el az égéstéren belül. Mivel az üzemanyag áramlási sebessége szabályozva van, és ezt a 2015-ös, mindenféle mérőműszeres trükközések óta lényegében átjátszhatatlanul ellenőrzik, új módszer kellett. Az olaj is egyfajta szénhidrogén, az is jól jön a motortéren belül, ahhoz viszont, hogy rendesen tudják használni, magasabb oktánszám kell, nehogy idő előtt robbanjon be a keverék.

Ezt részben már 2014-ben megtették: a szimplán kenésre használt olaj nehogy idő előtti robbanást okozzon, ami a turbómotorokban a magasabb működési hőmérséklet miatt alapjából is probléma lett volna.

Mivel az F1-motorok hihetetlenül bonyolultak, az olajégetés pedig papíron tilos, nem tudni, hogy pontosan hogyan alkalmazzák – már ha egyáltalán –, de jó eséllyel a befecskendező-rendszerbe pumpálják magas nyomáson. Itt keveredik egy kevés üzemanyaggal, ahonnan aztán az injektor a hengerbe fecskendezi a magasabb sűrűségű keveréket.

Az F1i.com-nak egy mérnök így írta le, hogy mekkora előny is származhat hozzávetőlegesen ebből:

“A Forma-1 100kg/órában maximalizálja az üzemanyag áramlási sebességét, ami 27,7 gramm/másodperc. Adjunk ehhez hozzá mondjuk 5,5 gramm olajat másodpercenként (ez 443 grammot ad ki egy 80 másodperces időmérőkörön),

és máris 20 százalékos teljesítménynövekedést kaphatunk.”

Ez persze csak elméleti számolás, koránt sem pontos, de pont ez lehet a Mercedes előnye az időmérőkön a Ferrarival szemben: miközben a tizenkét eddigi időmérőn 9-3 a győzelmek aránya a Merci javára a Ferrarival szemben, addig a futamgyőzelmeket nézve csak 7-4 a Mercedes előnye – egyszer, Bakuban ugye a Red Bull győzött.

Nem bizonyított, de magyarázatot adhat arra, miért annyival jobb a Mercedes egy körön, és miért van közelebb hozzá a Ferrari versenytempóban, hogy a németek tökéletesebb olajégető rendszert dolgoztak ki.

Ennek a használatával lehetett olyan gyors az utolsó körökben Spában Lewis Hamilton is, aki vagy csak a biztonsági autó utáni újrarajtnál, vagy aztán végig így nyert plusz erőt az őt lágyabb, gyorsabb gumikeverékkel üldöző Sebastian Vettel előtt.

Mindent figyelnek

A most érvényben levő szabályok szerint elég komoly előírások vannak az olajfelhasználásra. Minden csapatnak bármikor pontos adatot kell tudnia adnia az FIA-nak a fő olajtartály szintjéről, az egyéb tartályok szintjét pedig egy órával a rajt előtt mérik meg. Betiltottak minden irányítószelepet a motor és a légbeömlő között, ezzel tehát nem lehet a keverékkel játszani, illetve az FIA azt is hangsúlyozta, hogy csak egyféle olajkeveréket lehet használni.

Duplázódhat a Mercedes előnye

Nem véletlen, hogy a Mercedes már Spában bemutatta az idei negyedik motortípusát, Monzától kezdve ugyanis minden újonnan bemutatott erőforrásnak új szabálynak kell megfelelnie. Amíg a Merci-motor még 100 kilométerenként 1,2 liter olajat fogyaszthat el, addig az újaknak ugyanekkora távon már csak 0,9 litert szabad. Ez jelentős, 25 százalékos különbség, de a 2018-as motoroknak még szigorúbb, 0,6 liter/100 km-es előírásnak kell majd megfelelni.

Vagyis a 2017-es kezdethez képest felére csökken a következő szezonra a felhasználható olajmennyiség, ami azt mutatja, hogy jelentős mértékben ment olaj nem a fő célra, hanem az égetésre. Ha tehát olajbefecskendezéssel javítanak a motorok teljesítményén a Mercedesnél és a Ferrarinál, akkor a németek onnantól kezdve előnyben lesznek, hogy a Ferrari bemutatja a negyedik idei motorját.

Persze az olaszokat sem kell félteni, Spában is látszott, hogy hiába az új Mercedes-erőforrás, a Ferrari versenyben képes tartani a tempót velük, és ők még számíthatnak egy újabb, még erősebb motorra, amivel ha az időmérőn nem is lesznek közelebb, a futamon beelőzhetnek.

Sanszos, hogy ezt már a hétvégén, Monzában, a hazai, Olasz Nagydíjukon bevetik, bár a spécibb motorváltozatról, amit a Ferrari legszívesebben otthon vet be, az olasz csapatnál mindenki mélyen hallgat.