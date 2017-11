Rosberg azért nyert vb-t, mert abbahagyta a biciklizést

A tavaly világbajnoki címet nyerő, majd hirtelen visszavonuló Nico Rosberg szombaton a négyszeres Tour de France győztes Chris Froome-mal ment biciklizni a monacói Forma 1-es pályán, ahol többek között az is kiderült, a német fogyókúra helyett inkább abbahagyta a biciklizést, a leadott egy kiló pedig japán nagydíjat ért neki – írja az USA Today.

Rosberg elmondta, kétségbeesetten próbált leadni egy kilót a Hamiltonnal folyó, rendkívül kiélezett párharca közben, de nem akart diétázni az idény közepén, mert az mind testileg, mind lelkileg túl megterhelő lett volna.

Ekkor jött az ötlet, hogy egyszerűen csak abbahagyja a biciklizést és a lábizmaiból adja le a felesleget, ami végül be is jött, Japánban ugyanis három századdal került Hamilton elé a pole-pozícióba, amivel végül a versenyt is megnyerte és jóval előnyösebb helyzetbe került a tabellán brit csapattársánál.