Az év utolsó hetéig kellett várni Az Év Angol Bajnoki Góljára

Megszerezte sorozatban 12 győzelmét a Chelsea, a Premier League 18. fordulójában. Ez volt a londoni klub edzőjének, Antonio Conténak az első karácsonyi meccse és első sikere is a Boxing Day-en. A tucat győzelem új klubrekord, viszont a Premier League-csúcshoz, amelyet az Arsenal tart 2002 óta, még kettőt kell nyerni. Előbb a Stoke-ot kell legyőzni a Stamford Bridgen, majd jön Tottenham elleni városi rangadó idegenben.

Nagy lendülettel kezdett, majd a 23. percben érett góllá a Chelsea-fölény. Eden Hazard és Cesc Fabregas bolondította a Bournemouth védelmét, végül a labda Pedróhoz került, aki csodálatosan ívelte el a kicsit előrébb álló Artur Boruc fölött a labdát.

Aztán a második félidő legelején a Chelsea gyorsan el is döntötte a meccset. Hazard buktatását a sértett rúgta be nagyon magabiztosan a 49. percben. Hazard az 50. gólját lőtte a Chelsea-ben. Volt azért Thibault Courtois-nak, a Chelsea kapusának is bravúrja, de egy percig nem forgott veszélyben a hazai csapat sikere.

Még mindig nagyon kemény a kispad David Moyes számára, aki visszatért az Old Traffordra, de ebben megint nem volt köszönet. Az angol futball történetében amúgy ő az ötödik edző, aki ellenfélként is leült a kispadra, azok után, hogy dolgozott a Manchesterrel.

Nem kezdett rosszul a Sunderland, David de Geának kellett bemutatni az első igazi bravúrt, majd Patrick van Anholt szabadrúgása okozott gondot. Aztán beindult az MU, elsősorban Paul Pogba volt nagyon veszélyes, majd a 39. percben Ibrahimovic került lövőhelyzetbe, de inkább passzolt és Daley Blind ragyogóan lőtte el a kapus mellett.

A második félidőben sem sokat változott a játék képe. Volt helyzet is, de inkább Jose Mourinho és David Moyes haverkodását mutatta legtöbbször a kamera.

Ibrahimovic aztán a 82. percben eldöntötte a meccset, majd a 86. percben még jött egy csodagól. Ibrahimovic a második gólpasszát adta, a csereként beállt Henrih Mhitarjan csodálatos, sarkazós gólt lőtt, igaz lesről, de a bírónak is nagyon tetszett, mert megadta. Borinitól jött még egy bombagól, az MU sorozatban ötödször nyert, egyre közelebb a dobogó.

Negyedszer fordult elő a Premier League történetében, hogy az első negyedórában kettőt kelljen egy csapatnak cserélnie. Ez most a szerencsétlen Watforddal fordult elő, amely a végén Troy Deeney 100. PL-góljával, egy büntetővel egyenlítette ki a Crystal Palace első félidőben szerzett előnyét. A napokban a Palace-nál munkát vállaló Sam Allardyce - akit korrupciós botránya miatt rúgtak ki az angol válogatott éléről - első meccsén irányította a londoni csapatot, amely végig jobban játszott, de végül két pontot Watfordban hagyott.

Az Everton a Leicester otthonában nyert. A vendégek Kevin Mirallas góljával szereztek vezetést, mégpedig kapuskirúgás után. Az Everton kapusa, Joel Robles az 50. kapus a PL történetében, aki gólpasszt adott. A Leicester pedig 1998 óta képtelen meccset nyerni a Boxing Day-en.

Watford-Crystal Palace 1-1 (0-1)

Arsenal-West Bromwich Albion 1-0 (0-0)

Burnley-Middlesbrough 1-0 (0-0)

Chelsea-Bournemouth 3-0 (1-0)

Leicester City-Everton 0-2 (0-0)

Manchester United-Sunderland 3-1 (1-0)

Swansea City-West Ham United 1-3 (0-1)

Hull City-Manchester City 18.15

