Jó pénzért adják el Guzmicsot Kínába

Csütörtökön eldőlt, hogy a magyar válogatott játékos Guzmics Richárd a kínai Jenpienben folytatja pályafutását. A védő ügynöke Filipovics Vladan a Nemzeti Sportnak elmondta, hogy a Wisla Kraków is jól járt az üzlettel.

"Ugyanez a klub már egy évvel ezelőtt is kereste, de akkor a csapatok nem tudtak megegyezni. Nem felejtették el a válogatott hátvédet, és most megállapodtak a vételárban, a Wisla jó üzletet csinált. A kínai futball gazdasági ereje mindenki előtt ismert, de sportszakmai szempontból is rohamosan fejlődik, így a szerződés a futballistának is egy jó lehetőség - mondta a lapnak Filipovics.

Guzmicsnak január elején kell elutaznia Spanyolországban edzőtáborozó kínai csapathoz, és ha átmegy az orvosin, akkor már csatlakozhat is a kerethez.

A huszonkilenc éves futballista 2014 óta futballozott Lengyelországban, a válogatottal ott volt a nyári Európa-bajnokságon, és mind a négy mérkőzésen pályára lépett.