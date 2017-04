Összerakták a mozaikokat, mi történt a Dortmund buszával

A dortmundi futballcsapat busza elleni keddi merényletről készített infografikát a legnagyobb német bulvárlap, a Bild.

Rekonstruálták a pontban 19.15-kor induló busz útját. A hotel kijáratától 40 méterre volt az a bomba, amelyik egy perc múlva eltalálta a busz hátsó részét. Nagy mázli, hogy a legnagyobb robbanás ereje nem érte el a járművet.

Az is kifejezetten szerencsés, hogy a bomba nem közvetlenül a busz mellett robbant, hanem ahogy a rajzon is látható, körülbelül 6-7 méterre, hiszen parkoló autók is vannak, és még valamennyi zöld felület is.

A sofőr még kikanyarodott, utána állt meg.

A robbanással szemben lévő ház fala is megsérült a bombába rejtett fémdabaroktól, ebből látszik, mekkora erejű volt a detonáció. Ha a busz épp a háznál haladt volna, nem Marc Bartra lenne az egyetlen sérült futballista.

Azt egyelőre nem tudják, honnan hozták működésbe a bombákat - valószínűleg a térfigyelő kamerákon kívül állt a tettes -, azt ellenben már igen, hogy a szerdán letartóztatott iraki férfi nincs kapcsolatban a merénylettel.