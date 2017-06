C. Ronaldo: Nagyon jó voltam

A kétgólos Cristiano Ronaldo örömittasan, Zinedine Zidane vezetőedző szerényen nyilatkozott, miután a Real Madrid megvédte címét a Bajnokok Ligájában: a spanyol csapat a szombati döntőben Cardiffban 4-1-re legyőzte a Juventust.

A fővárosiak szupersztárja szokásos magabiztosságával beszélt arról, hogy stílusosan hallgattatta el a múltban őt kifütyülő szurkolókat.

Ezen nincs mit kritizálni, a számok nem hazudnak. A korom csak egy szám, valójában kisfiúnak érzem magam. Zidane hisz bennünk, tudja, hogy nagyon jók vagyunk, és ezt be is bizonyítottuk a második félidőben. A rotációja tökéletesen bevált, friss maradtam a szezon végére is. És így nagyon jó voltam.