Egy hívásba kerülne, és távozna az orosz doppingbotrány központi figurája

Az angol sajtó a napokban szellőztette meg, hogy a FIFA-elnök Gianni Infantino a múlt ősszel megkérte az orosz futballszövetséget irányító Vitalij Mutkót, hogy szépen csöndben vonuljon a háttérbe. Infantino azt szerette volna, hogy Mutko ne induljon újra a szövetségi elnöki posztért, mert a személye kezd kínos lenni a doppingbotrány miatt, és közeleg a 2018-as orosz futball-vb.

Mutko a vb szervezőbizottságát is vezeti, sokat dolgozott azért, hogy elnyerjék a 2018-as rendezést, aminek a jogát a katarihoz hasonlóan gyanús körülmények között ítélték oda nekik. Ő a sportért is felelős orosz miniszterelnök-helyettes is, a neve többször előkerült az orosz doppingbotrányban:

a McLaren-jelentés szerint Mutko jóváhagyásával zajlott a doppingolás.

Az angolok információira hétfő este Mutko is reagált a TASS hírügynökségen keresztül, és hülyeségnek nevezte az egészet, ugyanakkor közölte, ha Infantino erre kérné, akkor engedelmeskedne. „Ha erre kérne, akkor nem indulnék. Van olyan jó a kapcsolatunk a FIFA-val, hogy megfogadjuk a tanácsukat" - mondta a sportvezető nem sokkal azután, hogy bejelentette, a 2018-as vb csoportjait a Kremlben fogják sorsolni.

Akták Orosz doppingbotrány Rendszeresen doppingoltak az orosz atléták, a csalásban és az ügyek eltussolásában az állam is érintett.

Putyin 2012 májusában nevezte ki Mutkót sportminiszternek, és 2015 szeptemberében nevezték ki az orosz futballszövetség elnökének zsinórban másodjára úgy, hogy ellenfele sem volt.

Az orosz torvények szerint a kormány tisztségviselői nem irányíthatnak sportszövetségeket, de Mutko kedvéért kivételt tettek. 2016 szeptemberében választották ismét újra, ekkor már kihívója is volt, de simán legyőzte őt, majd októberben lett miniszterelnök-helyettes.