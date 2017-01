Luis Enrique megnevezte utódját a Barcelonánál

Egyelőre még szó sincs arról, hogy Luis Enrique távozna a Barcelona kispadjáról, ennek ellenére a spanyol edző már most megjelölte leendő utódját: a mostani segédedző Juan Carlos Unzuét látná szívesen maga helyén, sőt, azt is közölte, hogy Unzué munkáját a szintén a felnőtt kerettel dolgozó Robert Moreno segítse, írja spanyol forrásokra hivatkozva az Independent. A lépés egyáltalán nem meglepő, Pep Guardiola is maga jelölte ki utódját, az azóta rákban meghalt Tito Vilanovát 2012-ben.

Enrique ráadásul már el is kezdte Unzué beszoktatását, tavaly év végén a kupában komolyabb szerepet kapott a Herculés elleni felkészülésben, ami a jövőben még gyakoribb dolog lehet a Barcelonánál.

A Barcelona 2015-ben hosszabbította meg Luis Enrique szerződését 2017 nyaráig, vagyis a mostani szezon végéig, a vezetőedző pedig egyelőre nem kötelezte el magát a folytatás mellett. „Biztos vagyok benne, hogy a világ legjobb csapatánál vagyok, amiben a világ legjobbjai játszanak, otthon is érzem magam, én és a családom is nagyon élvezzük az egészet. De nagyon felőrli ez a munka az embert, és ezt is figyelembe kell vennem, mielőtt a jövőről döntök” – mondta el Luis Enrique nemrég a Barcelona tévécsatornájának.

Az egykori kapus Juan Carlos Unzué ötször védett a 80-as évek végén a Barcelonában, a Sevillában több mint 200 bajnokin játszott. Edzőként többször is dolgozott már a Barcelonánál, 2003-as visszavonulása után egyből csatlakozott Frank Rijkaard stábjához kapusedzőként, ez volt a feladata Pep Guardiola alatt is, majd rövid ideig a vezetőedzősködéssel is megpróbálkozott a Numanciánál és a Racing Santandernél, nagyobb siker nélkül. Jelenleg 2014 óta Luis Enrique első számú segítője a csapatnál.