Huszti biztosan Kínába igazol

Az Eintracht Frankfurt pénteken megerősítette azt a sajtóinformációt, hogy magyar labdarúgója, Huszti Szabolcs visszatér Kínába. Niko Kovac vezetőedző pénteken úgy fogalmazott: azzal, hogy középpályást elengedik volt csapatához, a Csangcsun Jatajhoz, megköszönik neki azt, amit a klubért tett, áll az MTI közleményében.

"Szabolcsnak nagy szerepe volt abban, hogy tavaly sikerült kiharcolnunk az élvonalban maradást, és a mostani harmadik helyünkkel is összeforrt a neve. - mondta a horvát tréner. - Azonban már 34 éves, most éppen az Achilles-ínával bajlódik, és nem fog már sokáig futballozni. És itt jön a kérdés, hogy edzőként vagy emberként nézzem őt? Emberként kezeljük. Egy, maximum két évig tud még játszani, s ezalatt nagyon sok pénzt kereshet Kínában."

Az 51-szeres válogatott Huszti bő egy évvel ezelőtt igazolt vissza a Bundesligába a Csangcsun Jatajtól, akkor 1,5 millió eurót fizetett érte az Eintracht. Most újra ajánlatot tettek érte. Csütörtökön el is utazott az ilyenkor szokásos orvosi vizsgálatra. Kínában február végén jár le az átigazolási határidő.

Bár anyagiakról nem esett szó, német sajtóhírek szerint Huszti a háromszorosát keresi majd annak, amit Németországban kapott. Ráadásul az európait bruttóban, a kínait nettóban számolva. A blikk.hu úgy tudja, évi 3,3 millió eurót (1 milliárd Ft-ot) kereshet Kínában, és két szezonra írhat alá. Korábban 1,9 millió euró (589 millió forint) körül mozgott a fizetése a Csangcsunnál.

Így az is egyértelmű, hogy Huszti annak idején kevesebb pénzért igazolt vissza Európába, de ez nem is volt meglepő, hiszen többször is beszélt róla, hogy a család sem érzi magát már olyan jól Kínában.

Huszti Guzmics Richárd után a második magyar, aki szerepel a világklasszisokkal teli bajnokságban.