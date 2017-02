A tisztesség hiánya és a teljesítmény nélkül adott nagy pénzek, ez a magyar foci

Leisztinger Tamás, a Diósgyőri VTK tulajdonosa a Magyar Narancsnak adott interjújában beszélt szerepvállalásáról a magyar futballban.

A milliárdos üzletember egészen lesújtó képet festett a magyar fociról. Amikor arról kérdezték, hogy miként értékeli a Diósgyőr megvételét, mint befektetést, így felelt:

Mély depresszió, rengeteg fájdalom. Sok és sokféle céget vezettem már életemben, de olyat még sehol nem tapasztaltam, mint a Diósgyőrnél. Az emberi problémák, a tisztesség hiánya, a teljesítmény nélkül adott nagy pénzek; nagyon kiábrándító.

Az üzletember elmondta azt is, már a 2010-es választások előtt eldöntötte, hogy beszáll a fociba, majd Csányi Sándor győzte meg erről végleg, nem egy politikus. Eleinte a Szombathelyi Haladás megvételén is gondolkodott, de Diósgyőrben szívesebben fogadták (ami nem csoda, hiszen a klub a csőd szélén volt ekkor). Bár azóta bőven lett volna oka, hogy távozzon, de úgy érzi, amikor szerepet vállalt DVTK-nál, akkor egyben felelősséget is vállalt a klubért.

Ami pedig azokat a híreszteléseket illeti, hogy nemrég Mészáros Lőrinc meg akarta volna venni tőle a klubot, Leisztinger szerint minden valóságalapot nélkülöznek.

A diósgyőri kaland természetesen nem csak keserűséget és bánatot hozott a tulajdonosnak, ám a mérleg teljesen egyértelmű: