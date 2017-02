Dzsudzsák: Legszívesebben hazajönnék

Irigyli korábbi csapattársait Dzsudzsák Balázs, a holland, német vagy épp orosz játékosok ugyanis megtehetik, hogy otthon, hazai környezetben játszanak, ami neki is nagyon hiányzik. „Biztos meglepő lesz, amit mondok, de legszívesebben otthon futballoznék” – mondta az al-Vahda légiósa a Nemzeti Sportnak.

Dzsudzsákot a nyári átigazolásról (a török Bursasporból került az arab emírségekbeli csapathoz), illetve a magyar játékosok iránti meglehetősen kis keresletről is kérdezték. Előbbi kapcsán elmondta, hogy sehonnan nem kapott komoly ajánlatot, és mivel az arab csapat már korábban is kereste őt, és az ajánlat is jó volt, így elfogadta azt. A Herthához és Dárdai Pálhoz ugyan nagyon szívesen ment volna, de a berlini klub nem tudott érte annyit fizetni, amennyit a Bursa kért.

Ennek ellenére nem mondott le arról a nemrég 30. születésnapját ünneplő válogatott játékos, hogy még egyszer európai topligában játsszon, de jelenleg az al-Vahdánál támasztott elvárásoknak próbál megfelelni.

Dzsudzsák a magyar futball helyzetét is véleményezte. „Valóban elkeserítő, hogy mi, magyarok ennyire nem kellettünk a – büszkén mondhatom – bravúros Eb-szereplés után” – mondta arra, hogy elég kevés válogatottbeli csapattársát vitték el külföldre tavaly nyáron. A vb-selejtezőből való továbbjutás esélyét 50 százalékban jelölte meg, kiemelve, hogy ha úgy játszanak, mint az Eb-n, akkor legyőzhetik az Európa-bajnok portugálokat.