Ilyen nincs, Zlatan: mesterhármas futás nélkül

Arról már beszámoltunk, hogy a Manchester United 3-0-ra verte csütörtök este az Európa Ligában a St. Etienne-t Zlatan Ibrahimovic mesterhármasával. Pár góllal viszont még adósak vagyunk, a tripla a megpattanós-vánszorgós szabadrúgás mellett egy közeli gurítással és egy büntetővel jött össze.

A három gólhoz Zlatannak néhány lépésre volt szüksége, egy métert nem futott érte. Dehát így csinálják a nagyok, és 35 évesen az ember már tényleg csak akkor mozdul meg, ha nagyon kell.

A svéd fejelt még egy lesgólt is, ennél látszott leginkább, hogy milyen különleges fizikuma van: ő mindig áll, egyáltalán nincs mozgásban, nem toporog, nem rúgózik kicsit, hogy gyorsabban tudjon elindulni, aztán mégis úgy indul meg, mint egy Ferrari. Látszólag semmiféle ruganyosság nincs benne, aztán meg mégis ő éri el előbb a labdát. Valószínűleg köze van ennek ahhoz, hogy hobbiból fekete öves taekvondós, és az a mozgásfajta nem csak hogy karban tartja, de különlegesre fejleszti az izomzatát és az ízületeit. (A másik hatása, hogy az égből is tud gólokat sarkazni, amint azt megmutatta már számtalanszor.)

Sir Alex Ferguson 2013 nyári leköszönése óta egyébként Ibra az első United-futballista, aki elérte a szezonban a 20 gólt, sőt, már 23 találatnál jár 35 meccsen. És még csak február van. Ez volt az első mesterhármasa a klubnál.

Szerdán a rómás Edin Dzeko is mesterhármast rúgott az EL-ben, ő a Villarrealnak, és kilométerekkel többet futott érte. Sőt, az elsőnél egy remek elengedős cselt is be kellett mutatnia. A Roma 4-0-ra nyert, Dzekónak a szezonban 28 gólja van 34 meccsen.

Zlatan és Dzeko fizikumra egyébként nagyon hasonlít, előbbi 195 centi, a bosnyák 193, és mindketten 83-85 kiló között vannak. De Dzeko még csak 30 éves.