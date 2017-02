2-0-ra nyert a Real, de nem a gólokról fognak beszélni

A spanyol bajnokságot vezető Real Madrid hozta szombat délutáni bajnokiját: 2-0-ra verte meg a kilencedik Espanyolt, az első félidőben Alvaro Morata, a másodikban Gareth Bale szerzett egy-egy gólt, de az igazán nagy szám az Cristiano Ronaldo csele volt.

A portugált még 0-0-s állásnál, a 25. percben hozták játékba a bal szélen, az alapvonal előtt megállította a labdát, majd az ellene védekezni próbáló David López önbecsülését rombolta szét egy gyors elastico-csellel. A kötény láttán az egész stadion felhördült, kár, hogy a passz utána már nem csapattárshoz ment.

A győzelem mellett az is jó hír a Realnak, hogy Bale hetvenegy percet tudott vállalni a visszatérésén, és még be is talált. A walesi válogatott csatár novemberi bokaműtétje óta nem állt a klubja rendelkezésére.