Priskin triplájával nyert 4-3-ra a Slovan

Rendkívül fordulatos meccsen nyert szombaton a Slovan Bratislava a szlovák bajnokságban, hiszen 4-3-ra győzték le a Trencínt, úgy ráadásul, hogy a magyar válogatott Priskin Tamás mesterhármast ért el. Priskin ezzel már nyolc gólnál jár a bajnokságban, a Slovan pedig a második helyen áll.

A magyar származású László Csaba csapata, a DAC is nagy győzelmet szerzett szombaton, a Dunaszerdahely 5-0-ra verte az újonc Sároseperjest. A hazaiaknál Vida Kristopher is pályára lépett, sőt, a 65. percben gólt szerzett, majd a hajrában még egy gólpasszt is adott.

