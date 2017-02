Az év gólpassza, amit csak a matematika nyelvén lehetne leírni

A West Ham 1-1-re végzett a Watford ellen az angol futballbajnokság 26. fordulójában. A két csapat összecsapásáról mindenképpen szeretnénk megmutatni a WHU egyenlítő találatát, amit feltehetően az év legmeglepőbb gólpassza előzött meg.

Ayew a 79. percben egyenlített a Watford ellen, de hogy hogyan került hozzá a labda, az tényleg mitikus. Michail Antonio ugrott ki a bal oldalon, végigvezette a labdát, majd a büntetőterületen belülre érve ballal a rövidbe célzott, viszont a labda a kapufáról átpattant a másik kapufára, ahonnan az éppen jó helyen érkező Ayew elé került, neki csak be kellett belsőznie. (Hivatalosan ezt nem is írták be gólpassznak).

1-1 maradt, a West Ham a 9., a Watford a 12.