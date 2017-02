Az ellenfél buszát akarták, de a sajátjukat vágták tönkre

A Crytsal Palace szurkolói a hétvégi ellenfél, a Middlesbrough buszában akartak kárt tenni a meccs előtti délutánon. De tévedésből saját csapatuk buszát rongálták meg, írja az MTI.

Az MTI szerint a buszt, amely a londoni klub otthona, a Selhurst Park közelében, egy hotel parkolójában állt, lefestették piros, fehér és kék festékkel, a két oldalára, valamint a hátuljára azt a feliratot pingálták rá, hogy Crystal Palace FC.

