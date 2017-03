Pofára esett a magyar foci megmondóembere

A hogyan csináljunk bohócot magunkból újabb fejezetét láthattuk Bognár Györgytől.

Ami csak így hirtelen eszünkbe jut az előző évekből. Paulo Sousa szakmai barbár a Videotonnál, lerombolta a várat, majd amikor ezzel szembesítették évekkel később, akkor is kitartott álláspontja mellett, véletlenül sem bírálta felül.

Aztán jött azzal, hogy szembeköpték a magyar szakmát Dárdai Pál kinevezésével. Aztán azzal, hogy 16 pontot Pintér is összekapart volna az Eb-selejtezőben, nemcsak Bernd Storck. Nem is érdemes folytatni.

Bognár lankadatlanul keresi a lehetőséget, hogyan álljon bele az újabb pofonba, és szombaton megtörtént.

A nagy megmondóember a Videoton-Honvéd rangadó előtt sziporkázott, nem untatnánk az olvasókat a teljes beszélgetéssel, amelyik a Nemzeti Sport honlapjára nem is került fel, de pár megjegyzést kivettünk tőle.

A Honvéd sztárja az olasz Lanzafame, a Vidié a szerb Lazovics, aki fénykorában még csak nyaralni sem jött volna Magyarországra, nemhogy focizni. (Ezt maga a Vidi igazgatója mondta, nem tőlem van az idézet.)

Na, de jöjjenek inkább Bognár velős megállapításai.

Lanzafame jobb futballista és jobb befektetés, mint Lazovics.

Lazovics már túl van a pályafutása legjaván, hiányzik belőle a dinamika.

Lanzafaméban megvan a dinamika, a ritmusváltás, a lendület.

A nyáron Felcsútra meglepetésre visszahívott, majd gyorsan eltávolított Bognár pechére Lazovics duplájával 3-0-ra nyert a Vidi, és az első gólja lehet, hogy a bajnokság legszebb találata lesz. Íme:

Tompította egy kicsit a mondanivalóját azért, hogy Lazovicsot persze ő is játszatná, de így is csodásak a megállapításai. Lanzafame 30 éves múlt, a Zenitet is megjárt Lazovics 34 lesz májusban.

Bognárt azonban nem olyan fából faragták, hogy megálljon pár magvas gondolatnál, mondott még cifrábbakat is. Szóba került, hogy az első négy csapatot külföldi edző vezeti, ezért ezekben a csapatokban nem villoghatnak a magyarok.

„Nem magyar edzők ülnek a kispadon, egy külföldi edzőnek pedig nem érdeke, hogy beépítse a csapatába a tehetséges magyar gyereket. Neki eredményt kell produkálni.”

Kovács István és Géresi Krisztián szerinte ezért nem játszik a Videotonban. Igaz Kovács már 25 éves, de nálunk ő még mindig tehetség, lehet, hogy élete végéig az is marad.

Bognár szavait ugyanakkor árnyalja: a Honvédnál három 21 éves játékos volt a pályán, de csak azért, mert a télen Botkát - ő már 23 lesz - eladták a Fradinak. A 25 éves Eppel Mártont, aki elég jó szezont fut, a másodosztályú Dunaújvárosból vitte el Marco Rossi a Honvédhoz, annyira utálja a magyarokat.

A Vasasnál öt fiatal magyar játszott, Michael Oenning előtt nem éppen ez volt a trend, amikor történetesen magyar edző volt a padon. Nem mellékesen, épp egy magyar edző, Pintér Attila nem nagy barátja annak, hogy a fiatal magyaroknak lehetőséget adjon. Ha jól értelmezzük, ami Felcsúton zajlik épp.

Bognárnak saját rovata van a sportlapban, ha már edzőként nem bizonyított sehol, legalább a mondataival elkápráztathat a jövő héten is bennünket.