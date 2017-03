A Chapecoense végleg visszatért

Története első Libertadores Kupa-meccsét játszotta a Chapecoense futballcsapata, és a braziloknak ez volt az első nemzetközi meccsük, miután novemberben az akkori csapatot szállító repülőgép lezuhant és a fedélzetén 71 ember vesztette az életét.

A Chapecoense most Venezuelába, Maracaibóba utazott, ahol a Zulia ellen játszotta történelmi meccsét és Reinaldo, valamint Luiz Antonio góljaival 2-1-re nyertek. Óriási eredmény ez, hiszen a klubot gyakorlatilag a semmiből kellett újjáépíteni, hiszen a tragédiát csak három futballista - a kapus Jackson Follmann, a védő Neto és a csatár Alan Ruschel - élte túl.

A két gólszerző közül Reinaldót a Ponte Pretától, Luiz Antoniót a Bahiától szerződteték a tavalyi év végén. A sérültek közül Neto és Alan Ruschel már a keret tagja volt, de erre a meccsre még nem utaztak. A csapat tagjai mindkét góljukkal az elhunytak emléke előtt adóztak.

Chapecoense have beaten Zulia 2-1 in their first-ever Copa Libertadores game! A historic and proud night for the Copa Sudamericana champs** pic.twitter.com/Bz7M9coTvA