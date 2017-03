Dárdai kapusa 25 méteres bombát potyázott be

Dárdai Pál Herthája a Borussia Dortmund-verés után a Bundesligában hetedik Kölnhöz ment szombat délután, és a magyar edző vérnyomása valószínűleg már a mérkőzés elején felment, amikor csapata jó huszonöt méterről kapott gólt.

A hatodik percben a kölni Oszako az ellenfél térfelén vette át a labdát, megfordult, majd egyből lőtt, a labda pedig a kapuban kötött ki. Alaposan benne volt ebben a Hertha-kapus Jarstein is mert beleért ugyan az erős lövésbe, de a labda a kezei között bevágódott a kapuba.

Már ez is jelezte, hogy ez a szombat valószínűleg nem a Hertha napja lesz, ami aztán még a szünet előtt be is bizonyosodott, két további kölni gól formájában. A francia Modeste két perc alatt növelte háromgólosra a hazaiak előnyét. Előbb egy szépen helyezett ballábas lövéssel:

Majd a berlini lescsapda csődjét kihasználva:

Ahogy mondani szokás, a második félidőben gyökeres fordulatra volna szüksége a Herthának.