A Barca 20 millió euróval csábítja a Real-sztárt

A spanyol El País értesülése szerint a Barcelona le akarja igazolni a Real Madrid támadóját, Iscót, és különleges ajánlatot tett neki. Mivel tudják, hogy a Real soha nem adná el az irányítót a legnagyobb ellenfélnek, azzal kecsegtetik a hamarosan 25 éves futballistát, hogy hagyja kifutni 2018 nyarán lejáró szerződését Madridban, majd ingyen írjon alá a Barcához. Persze meghálálnák a katalánok, úgy tudni, hatalmas, 20 millió eurós aláírási pénzt ajánlottak neki. Isco értéke a mai futballpiacon 35 milió euró körül van, így a Barcelona még így is jól járna.

A Mundo Deportivo szerint Isco nem utasította el zsigerből az ajánlatot, megfontolja azt, mivel 2013-es Madridba szerződése óta sem tudott kezdőhelyet szerezni magának. Sem Ancelotti, sem Benítez, sem Zidane nem számol vele a legjobb tizenegyében, így most is keveset játszik.

Pedig ha pályára lép, jó, 22 bajnokin 6 gólja van, a BL-ben a Real szezonbeli 8 meccséből viszont csak kettőn játszhatott.

Ha nem hosszabbít Madridban, annak persze ára lesz, amint kiderül, vagy csak megsejtik, hogy a Barcelonába tart, nem fogják pályára engedni. És biztosan megpróbálják eladni másik klubnak, a Manchester City például vinné is. Guardiola kedveli, kellene is neki egy efféle támadó középpályás. Nem mellékesen ki is fizetnék érte a Realnak a többtíz milliós átigazolási díjat.