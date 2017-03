Nem C. Ronaldo, hanem a válogatott veszélyes

Kiderült, hogy Mészáros Ferenc, a hetvenes, nyolcvanas évek nagyszerű kapusa mégis megszólal. Igaz nem a magyar kollégáknak, hanem a portugáloknak nyilatkozott a vb-selejtező előtt. Mészáros korábban három portugál klubban, a Sportingban, a Farensében és a Vitória Setubalban is védett, a Sportinggal bajnok is lett, most a Diaro de Noticias portugál lapnak adott interjút.

Úgy kezdte, túl sok változás nincs az Európa-bajnokság óta. A magyar csapatban Király Gábor visszavonulása és néhány fiatal beépítése történt, míg a portugálok az Eb-győztes csapatukkal igyekeznek a vb-re is kijutni. Szerinte a mieink mindent elkövetnek majd a győzelemért, de a döntetlen sem rossz eredmény.

"Nagyon szeretem Szalai és Nagy Ádám játékát, és Gera Zoltán a csapat legnagyobb alakja. Szalai fizikálisan nagyon erős, Nagy pedig remekül olvassa a játékot. Leginkább azonban a csapatszellemet, az egységet és a védekezésünket emelném ki."

Arra a felvetésre, hogy Cristiano Ronaldo az első számú sztár, Mészáros azt felelte, hogy a portugál válogatott nem a Real-sztár és 10 másik futballista csapata:

Az Eb-győzelmük is egy csapat eredménye volt, jobban is félek a csapategységüktől, mint Ronaldótól.

Mészáros még hozzátette, a magyarok mellett a portugálok a kedvencei, hiszen hét évig védett az országban. Drukkolt és örült a végén a portgálok sikerének: "Nagyon boldog voltam Portugáliában, sok barátot szereztem, bajnok is lett, szeretem az országot és az embereket."